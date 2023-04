Werkstraffen voor 'ordinair gevecht' in trein van Groningen

do 06 april 2023 16.20 uur

LEEUWARDEN - Het was allesbehalve een feestje vorig jaar op de avond van Koningsdag in de stoptrein van Groningen naar Leeuwarden. Ter hoogte van Buitenpost raakten een 40-jarige inwoner van De Westereen en zijn 19-jarige zoon slaags met twee medepassagiers.

Actie - reactie

Donderdag zaten vader en zoon bij politierechter Klaas Bunk op verdenking van mishandeling van de medepassagiers: een man en diens vriendin. Vader en zoon ontkenden niet dat er klappen waren gevallen, maar het was volgens senior wel een kwestie geweest van actie - reactie. De eerste vijandelijkheden waren volgens hem uitgegaan van de man en de vrouw.

Wc was bezet

De vader schermde het toilet in de stoptrein af omdat er een vrouw op zat die misselijk was. Het lichtje was groen, maar de wc was wel degelijk bezet. Het vrouwelijke slachtoffer wilde naar de wc, maar kreeg te horen dat er iemand op zat. Vervolgens was de zaak geëscaleerd. Over hoe het allemaal was begonnen gaven beide partijen elkaar de schuld.

Discriminerende dingen gezegd

De vader zou door de vrouw zijn bespuugd, hij zou op zijn beurt haar hebben geduwd waardoor ze met haar hoofd op een tafeltje viel. De vrouw zou, terwijl ze terugliep naar haar vriend, discriminerende dingen hebben gezegd over de donkere huidskleur van vader en zoon. Haar vriend had met een bierblikje gegooid, wat hij ontkende, maar het was wel op camerabeelden te zien.

Zelfverdediging

Vader zou zowel de man als de vrouw hebben mishandeld, de zoon had de man een klap in het gezicht gegeven. De man had onder meer een hersenschudding opgelopen. De verdachten erkenden dat ze klappen hadden uitgedeeld, maar ze beriepen zich bij monde van advocaat Jeffrey Jordan op zelfverdediging. Volgens de raadsman was er sprake van een onmiddellijke wederrechtelijke aanranding van zijn cliënten door de man en de vrouw.

"Een ordinair gevecht"

"De slachtoffers zijn duidelijk de aanstichters, zij zijn begonnen met beledigen, spugen, schelden en fysiek geweld". Vervolgens was er volgens Jordan "een ordinair gevecht" ontstaan in de stoptrein.

Volgens officier van justitie Marco van den Broek hadden de verdachten niet genoeg gedaan om het conflict uit de weg te gaan. Van den Broek eiste voor vader en zoon een werkstraf van 180 uur.

Slechtste kant

Rechter Bunk paste bij de zoon het minderjarigenrecht toe, de jongen werd veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. De vader moet 100 uur werken. Van noodweer kon geen sprake zijn vond Bunk. "De confrontatie is mede aangegaan door de twee verdachten".

Bunk hield sterk rekening met het aandeel van de slachtoffers, die volgens hem "duidelijk een negatieve rol" hebben gehad. "Beide partijen hebben zich van hun slechtste kant laten zien", aldus de rechter. De man en de vrouw kregen respectievelijk 750 en 500 euro smartengeld toegewezen.