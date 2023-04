Rechtszaak na 3.5 jaar: geen straf voor rijden met speed

do 06 april 2023 15.05 uur

LEEUWARDEN - Ruim drie jaar nadat ze onder invloed van drugs - amfetamine - achter het stuur had gezeten, kreeg een oud-inwoonster van Kollum (44) van de rechter te horen wat voor sanctie daar tegenover stond: geen enkele, de vrouw kreeg geen straf.

Sanctie niet meer op zijn plaats

De rechter oordeelde, samen met de officier van justitie, dat er zoveel tijd zat tussen het moment dat de vrouw was betrapt op rijden onder invloed van drugs en de uiteindelijke strafzaak, dat een sanctie niet meer op zijn plaats was.

De vrouw moest op 26 december 2019 's nachts om een uur of vier in De Westereen een speekseltest ondergaan. Ze is inmiddels verhuisd maar woonde toen nog in Kollum.

Bloedmonster

Vervolgens werd er een bloedmonster afgenomen dat voor nader onderzoek naar een laboratorium werd gestuurd. Daar ontstond al het eerste oponthoud: het bloed kwam pas vier, vijf maanden later aan in het laboratorium. In het bloedmonster werden sporen van amfetamine - oftewel speed - aangetroffen.

850 euro

Vervolgens kreeg de vrouw anderhalf jaar nadat ze staande was gehouden van het Openbaar Ministerie (OM) een strafbeschikking van 850 euro in de bus. Die had ze niet betaald, met als gevolg dat ze drieënhalf jaar nadat ze speeksel en bloed had afgestaan voor de rechter moest verschijnen.

Een straf had geen enkel nut

Er zat zoveel tijd tussen het delict en de uiteindelijke afdoening van de zaak, dat het niet meer opportuun was om nog een straf op te leggen vond de officier van justitie. Advocaat Ersen Albayrak pleitte voor vrijspraak, maar dat ging de rechter net iets te ver. Het feit kon bewezen worden, oordeelde de rechter, maar de zaak was dermate oud dat een straf geen enkel nut meer had.

Niet onder invloed gereden

Op voorstel van de officier werd de vrouw schuldig verklaard, maar bleef een straf achterwege, het zogenoemde 'rechterlijk pardon’. Overigens verklaarde de vrouw zelf dat ze helemaal niet onder invloed achter het stuur had gezeten. Dat verweer legde de rechter naast zich neer.