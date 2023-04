De beste manieren om je te vermaken in Friesland en Groningen

BURGUM - Nu de lente officieel is begonnen is het tijd om weer na te denken over dagjes uit of andere manieren om jezelf te maken in de noordelijke provincies van Nederland. Zowel Friesland als Groningen bieden geweldige plaatsen om te bezoeken en dingen om te doen. We hebben een aantal manieren om je te vermaken in deze regio voor je verzameld. Lees snel verder om al deze manieren te ontdekken.

Ontdek het casino in Friese of Groningse steden

Jezelf vermaken in Friesland en Groningen doe je vaak met uitgaan. In de grote steden als Leeuwarden, maar ook Groningen is veel te beleven. Toch hoef je niet per se naar een restaurant of discotheek om plezier te beleven in de stad. Je kunt, net zoals veel Amerikanen doen, ook een casino bezoeken in de steden in het hoge noorden.

In een casino ontdek je, het liefst mooi aangekleed, de speeltafels waar kaarten en dobbelstenen je om de oren vliegen. Hier beleef je de grandeur van een casino, alsof je even deel uitmaakt van een Hollywoodfilm.

Bewonder de Friese middeleeuwen

Weinig periodes spreken de Friezen zo tot de verbeelding als de middeleeuwen. In de dertiende eeuw raakten de Friezen hun zeggenschap kwijt over West-Friesland. Inmiddels hoort deze streek bij Noord-Holland. De Friezen hielden tot de late middeleeuwen stand als een vrij volk in de huidige regio. Hier vochten dappere Friese ridders en strijders tegen de Hollandse graven.

Een nieuwe tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden vinden bezoekers allerlei voorwerpen en beelden die het leven in deze roerige periode tonen. De tentoonstelling heet \'vrijheid, vete, vagevuur’ en loopt al sinds september 2022. De tentoonstelling laat ook objecten uit Groningen zien.

Iedereen die op school geleerd heeft over deze periode in de geschiedenis zal deze tentoonstelling interessant vinden. Plan dus zeker een bezoek aan deze bijzondere tentoonstelling deze lente.

Bezoek het grootste stoomgemaal ter wereld

Waarom zou je een gemaal bezoeken? Dat is toch een beetje saai? Niet als het op de lijst van erfgoed van UNESCO staat natuurlijk. Het Ir. D.F. Woudagemaal werd gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw. Je vindt het gemaal in de plaats Lemmer in Friesland. Het gemaal pompt water tussen het IJsselmeer en het Stroomkanaal.

Zeilen met een groep

Friesland grens aan de westzijde aan het IJsselmeer. Dankzij de afsluitdijk is deze voormalige zee een geweldige plek om te surfen of zeilen. Het IJsselmeer is één groot recreatiegebied.

Je hoeft bovendien geen professionele zeiler te zijn om het meer op te gaan. Je kunt je namelijk met een groepje aanmelden om met een echte zeiler op pad te gaan. Het is zeker de moeite waard om de provincie eens van een andere kant te bekijken.

Bezoek een mini-stad

De noordelijke provincies zitten vol met schitterende kleine steden. Denk maar eens aan Sneek, Sloten of Appingedam. Een van de meest bijzondere stadjes om te bezoeken in het noorden is echter Bourtange. Hier wonen maar zo’n vierhonderd mensen. Het straatbeeld en de verdedigingswallen zien er nog steeds zo uit als ze een paar honderd jaar geleden er ook uitzagen.

Het unieke Bourtange neemt je mee terug in de tijd. Het stadje werd eind zestiende gebouwd in de Tachtigjarige Oorlog, die historici nu liever \'de Opstand’ noemen. Het is een vestingstad met een schitterende wal in de vorm van een ster rondom de stadsmuur.

Ontdek unieke natuur in Lauwersmeer

Tussen Friesland en Groningen in vind je het Lauwersmeer. Dit is een echte hotspot voor vogelspotters, maar ook voor wandelaars en andere liefhebbers van wandelen of uitwaaien. Het is een bijzonder park met veel water en graslanden.

Bezoekers wandelen over houten vlonders over het water of onverharde paden. Sommige delen van het park zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Hier vinden trekvogels bijvoorbeeld hun overwinterplek.

Ga eens wadlopen

Andere mooie natuur in dezelfde omgeving vind je natuurlijk rond de Wadden. De Wadden zijn een uniek natuurgebied in de hele wereld. Misschien sta je daar als bewoner van het noorden niet altijd bij stil. Wadlopen is daarom een populaire onderneming. Zelfs zo populair dat wadloopgids Casper Meinders uit Pieterburen in Groningen een alternatieve tocht door de Wadden heeft bedacht. Op drukke dagen zijn er namelijk honderden wandelaars in dit natuurgebied te vinden.

De wadexpeditie is eigenlijk geen tocht te voet, maar een tocht per boot. Je kunt op die manier de grootsheid van het gebied beter ervaren stelt gids Casper Meinders.