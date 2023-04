'Ondermijningscontainer' moet jeugd bewust maken

do 06 april 2023 14.37 uur

DOKKUM - Leerlingen van PRO Dokkum, Dockinga College en Piter Jelles krijgen deze week les in 'ondermijning' in een speciale container. Deze container staat in de week van 3 t/m 7 april op het terrein van PRO in Dokkum.

Het doel is om de leerlingen voor te lichten over de herkenning en gevaren op de gebieden van cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs. Ze zien de gevaren van de productie en in welke georganiseerde criminaliteit het zich bevindt.

In de container krijgt men onder andere het persen van coke en uitwassen van coke te zien. Maar ook hoe een hennepkwekerij in elkaar steekt of hoe een drugslab werkt. Medewerkers van Bureau Drugszaken van de politie geven uitleg en vertellen over de grote gevaren die hierbij komen kijken.

Maar de ondermijningscontainer behandelt niet alleen drugsgerelateerde zaken. Ook zaken als seksueel geweld en witwassen komen aan de orde.

Jongeren op de korrel

Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Een verzamelnaam hiervoor is ondermijning. De \'onderwereld’ probeert voet aan de grond te krijgen in de \'bovenwereld’. Zo wordt bijvoorbeeld crimineel verkregen geld \'witgewassen’ door onroerend goed te kopen. Maar in de praktijk is ook steeds vaker te zien dat jongeren worden benaderd en ingezet door criminele organisaties.

Jeugd wordt bijvoorbeeld geronseld als (drugs)koerier of in extreme gevallen ook ingezet bij liquidaties. Eenmaal in de greep van een criminele organisatie is er vaak geen weg meer terug.

Burgemeester Johannes Kramer is blij met dit initiatief. "Ik bin bliid dat de jeugd hjir no mei eigen eagen sjen kin hokker gefaren at der oan dizze organisaasjes sitte. Wy moatte hjiryn mei-elkoar oparbeidzje om de maatskippij en benammen de jeugd hjirfoar te behoedzjen. Mei-elkoar hjiryn oplûke mei ûnderwiis, plysje, gemeente(n) en it RIEC. It is in saak foar ús allegear. Tsjin âlders sis ik: Wit mei wa’t jo bern omgiet!"

RIEC

De ondermijningscontainer is een initiatief van het RIEC. Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) richten zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties.

