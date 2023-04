Liggers van 58 ton op weg naar Moerdijk

do 06 april 2023 14.35 uur

KOOTSTERTILLE - Het is deze week een komen en gaan van grote transporten vanaf Haitsma Beton in Kootstertille. Het gaatom liggers voor twee bruggen in Moerdijk. Ze zijn 38 meter lang en wegen 58 ton per stuk.

Transportbedrijf Van der Meijden verzorgt in totaal 20 vrachten. Tien liggers komen eerst in opslag bij Moerdijk en de andere tien liggers worden gelijk gemonteerd.

FOTONIEUWS