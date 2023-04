Start bouw appartementen 'Stasjon Hurdegaryp'

do 06 april 2023 11.32 uur

HURDEGARYP - In juli 2023 start bouwbedrijf Lont met de uitvoering van nieuwbouwplan 'Stasjon Hurdegaryp'. Onder deze naam verrijzen nabij het treinstation 32 appartementen verdeeld over twee gebouwen.

Het ene gebouw omvat zestien appartementen bestemd voor de verhuur. Het andere gebouw betreft zestien koopappartementen. Hiervan zijn er actueel elf verkocht.

Gerard van der Duim, directeur Lont: "Met de verkoop van elf van de zestien koopappartementen hebben we onze verkoopdoelstelling behaald. Dat houdt in dat we gaan bouwen. Onze bouwvoorbereidingen zijn dan ook in volle gang. In juli van dit jaar verwachten we te kunnen starten met de bouw." De planning van Lont is om nog voor de bouwvak de funderingspalen aan te brengen. Beide appartementengebouwen worden gelijktijdig gerealiseerd.

Inspelen op behoefte

Gerard van der Duim verwacht dat de resterende koopappartementen in de loop van de komende maanden zullen worden verkocht. Van der Duim: "Het is een uniek product op een unieke locatie. Steeds meer mensen willen met het oog op de toekomst gelijkvloers gaan wonen. Ook wordt het onderhoud van woning en tuin velen op latere leeftijd te veel. Met ons nieuwbouwplan spelen we hierop in. Vergelijkbare woningen zullen niet snel weer worden aangeboden. We hebben dan ook vertrouwen in de markt en beginnen daarom deze zomer met bouwen."

Koopappartementen

De zestien koopappartementen aan de Reidroas in Hurdegaryp krijgen een gebruiksoppervlak van 80-84 m² en worden verdeeld over vier woonlagen. Per woonlaag komen er vier appartementen. De appartementen op de verdiepingen zijn zowel per trap als met de lift bereikbaar.

De appartementen beschikken naar keuze over twee of drie slaapkamers, een ruime badkamer, een separaat toilet, een buitenruimte in de vorm van een terras of balkon en een houten buitenberging. Bij ieder koopappartement hoort een eigen parkeerplaats.

Samenwerking

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Tytsjerksteradiel en Montagne Ontwikkeling. Lont uit Sint Annaparochie gaat de appartementen bouwen. In Woongebouw Zuid aan de Reidroas komen zestien koopappartementen. In Woongebouw Noord, direct naast het station, komen zestien huurappartementen.

Er zijn nog vijf koopappartementen (vanaf 287.500 euro) in Woongebouw Zuid beschikbaar. De huurappartementen worden in een later stadium aangeboden.