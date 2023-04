Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken eilanden

do 06 april 2023 10.50 uur

NES (AMELAND) - Voor het eerst brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een tweedaags streekbezoek aan de waddeneilanden. Dat maakte donderdag de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Het bezoek staat gepland op dinsdag 9 en woensdag 10 mei. Het bezoek staat in het teken van de leefbaarheid op de Waddeneilanden en de complexiteit van de vraagstukken daarbij.

Op de eerste dag gaat het koninklijk paar naar Texel, Vlieland en Terschelling. Na een overnachting op Terschelling zijn de volgende dag Ameland en Schiermonnikoog aan de beurt.

Ameland

Bereikbaarheid eilanden

Aan het einde van de ochtend is het Koninklijk Paar op Ameland. In de terminal van de veerdienst spreken zij over de bereikbaarheid van het eiland. Een steeds hogere baggerinspanning is nodig om de vaargeul bevaarbaar te houden, dit geeft een toenemende druk op de natuur.

Staatsbosbeheer

Alle eilanden hebben een eigen karakteristieke natuur, met veel campings en recreatiemogelijkheden. Dat geeft druk op de balans tussen recreatie en natuurbehoud. Er zijn veel verschillende natuurbeschermingsorganisaties en natuurbeheerders actief. Het Koninklijk Paar gaat op een locatie van Staatsbosbeheer in gesprek met de zeven natuurbeheerders van het eiland.

Gesprek met toeristische sector

Vervolgens spreken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in Hotel Nobel in Ballum met vertegenwoordigers van de toeristische sector, met name de consequenties van het groeiende aantal toeristen op het eiland komen aan bod.

Schiermonnikoog

Maatschap Bijl-Holwerda

Tot slot bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima Schiermonnikoog. Bij Maatschap Bijl-Holwerda spreken zij met alle zeven boeren van het eiland over onder andere de zuivelcoöperatie die de boeren zijn begonnen als pilotproject, ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Ambulancepost

Op de ambulancepost vindt een gesprek plaats over alle facetten van de gezondheidszorg op het eiland, met een huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg, ambulancepersoneel en bewoners. Het gesprek gaat over de uitdagingen en dilemma’s op het gebied van zorg waar men dagelijks mee te maken heeft.

Klooster Schiermonnikoog

Het eiland dankt haar naam aan de schiere monniken, die na 500 jaar weer zijn teruggekeerd. Het Koninklijk Paar ontmoet de vijf monniken die nu in het klooster op Schiermonnikoog wonen.

Enige supermarkt

Als laatste bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de enige supermarkt op het eiland. Daar krijgen zij een rondleiding en toelichting van de eigenaar over ondernemerschap.