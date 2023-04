Speciale modeshow met oog voor een tweede kans

wo 05 april 2023 13.00 uur

KOLLUM - Het was een speciale modeshow woensdag in Kollum. De show stond namelijk compleet in het teken van tweede kansen. De tweede kans voor zowel de kleding als de tweede kans voor de creatieve mens achter het nieuwe ontwerp. De modeshow vond plaats op de nieuwe locatie van Raderwerk aan de Rijdstraat in Kollum.

De kleding en attributen die tijdens de show werden getoond zijn gemaakt van kringloopspullen. Binnen het specifieke werkproject Twadde wordt vooral spijkerkleding vermaakt tot hippe items. Kralen, logo’s en applicaties worden toegevoegd, waardoor er een nieuw mode-item ontstaat. De kleding vindt straks onder het gelijknamige merk Twadde zijn weg naar verschillende verkoopkanalen. Het merk werd tijdens de modeshow gelanceerd.

Bij Raderwerk van WerkPro helpen ze mensen hun plek te vinden in de samenleving waarbij de nadruk ligt op zelfstandig leven, wonen en werken. Raderwerk biedt naast individuele ondersteuning en begeleiding ook werktrajecten, dagbesteding en thuisondersteuning.

Ook beheert Raderwerk twee kringlopen. Aan de Rijdstraat ligt de focus onder meer op \'upcycle’-projecten en "tweede kansen". Tweede kansen voor materialen, zoals kleding, fietsen, gereedschappen, materialen, hout en meubelen. Maar zeker ook tweede kansen voor mensen.

FOTONIEUWS