Zonnige Nationale Buitenlesdag in Ingwierrum

wo 05 april 2023 07.30 uur

INGWIERRUM - In plaats van een klaslokaal kregen dinsdag meer dan 1400 leerlingen buiten les. Dat kon zijn op het schoolplein, maar ook in het bos of park. In totaal deden twaalf scholen in de regio noordoost Friesland mee aan deze dag.

Natuur- en milieueducatiecentrum De Klyster voorzag de scholen van leuke les ideeen. En voor alle kinderen was er een lente speurtocht en na afloop een appel.

Buiten les geven biedt voordelen voor het milieu en voor de gezondheid van leerlingen. Door buiten les te geven maken we namelijk gebruik van natuurlijk daglicht en frisse lucht. Dit zorgt voor een gezonde leeromgeving. "Buitenles biedt bovendien een uitstekende kans om te bewegen en spelend te ervaren. En dat past weer helemaal bij de manier waarop basisschoolkinderen leren en de wereld ontdekken.", aldus Marjolein Staal van De Klyster.

Juf Akkie Schreiber van cbs De Springplanke uit Ingwierrum deed vandaag ook mee met haar team. "We hebben een prachtige dag gehad! En de lentespeurtocht vonden de kinderen geweldig. We zijn heel blij met de mooie spullen die onze school heeft gekregen om deze buitenlesdag tot een succes te maken" zegt Akkie Schreiber enthousiast.