Kingma’s Bouwbedrijf ontvangt MVO vignet

di 04 april 2023 17.28 uur

BUITENPOST - Dinsdag ontving Jacco Kingma, eigenaar van Kingma’s bouwbedrijf, uit handen van wethouders Lea van der Tuin en Jouke Spoelstra het MVO-vignet Achtkarspelen. Het vignet staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dat is precies waar Kingma’s bouwbedrijf voor staat. De gemeente wil met het vignet werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarktkansen geven, erkenning geven voor hun bijdrage en herkenbaar maken.

Sociale ondernemer

Kingma’s Bouwbedrijf is een bedrijf die, waar mogelijk, aan iedereen een plek wil bieden. Onlangs boden zij Ruben Meindertsma, leerling van Pro Dokkum praktijkonderwijs, een jaarcontract aan. Ruben liep eerst stage en is eigenlijk binnen het bedrijf volwassen geworden. Dit is mede gekomen door Jacco en de begeleider in het werkveld. Ze zijn goede en geduldige leermeesters. Daarnaast wordt Ruben gewoon opgenomen in de groep wat hem veel zelfvertrouwen geeft.

Kingma’s Bouwbedrijf

Kingma’s Bouwbedrijf is in 2002 opgericht door vader Koos en zoons Jaco en Edwin. Na veel werkervaring in de bouw gingen ze de uitdaging aan en startten zelf een bouwbedrijf. Sinds 2011 runt Jaco het bedrijf zelfstandig met veel toewijding en gedrevenheid. \'We willen het mogelijk maken dat iedereen comfortabel kan wonen en werken door middel van onze bouwvaardigheden. Wat onze ogen zien, kunnen onze handen maken’, aldus Jacco.