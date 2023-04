OM in hoger beroep tegen vrijspraak in zedenzaak Garyper

di 04 april 2023 17.25 uur

GARYP - Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van een 53-jarige man uit Garyp. Dat liet het OM dinsdag weten. "We kunnen ons niet vinden in de redenering van de rechtbank waarom tot vrijspraak wordt gekomen" liet persvoorlichter Lotte Dijkstra weten.

In maart sprak de rechter in Rotterdam de man vrij. De rechter achtte de ten laste legging, poging tot verleiding van een minderjarige door het aanbieden van geld (artikel 248a), niet bewezen. Het aanbieden van het geld kwam volgens de rechter pas later. "Het aanbieden van geld is daarmee geen onderdeel geweest van het overhalen van de minderjarige om seks te hebben met de verdachte" aldus de rechtbank.

De Garyper had via Snapchat een seksdate geregeld met een elfjarig meisje. De moeder van het meisje chatte met de man en deed zich voor als het meisje. De rechtbank zag, gezien de niet bewezen ten laste legging, geen andere optie dan de man vrij te spreken.