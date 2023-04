Bedrijfsbus opengebroken in Donkerbroek

di 04 april 2023 10.34 uur

DONKERBROEK - Een bedrijfsbus is zondagnacht opengebroken in Donkerbroek. Het voertuig stond geparkeerd aan het Oude Hof. De inbraak vond rond 03.40 uur plaats.

De bedrijfsbus is aan de achterzijde opengemaakt met een blikschaar en er is een gat gemaakt van zo'n 40 bij 40 cm. Bij de inbraak is gereedschap buitgemaakt.

Bij een ander voertuig in de wijk is ook een poging gedaan om in te breken. De politie is op zoek naar getuigen. Mocht u iets verdachts hebben gezien dan kunt u contact opnemen via 0900-8844.