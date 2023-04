Haadwei in DamwÃ¢ld wordt nog voor de zomer aangepakt

Haadwei in Damwâld wordt nog voor de zomer aangepakt

di 04 april 2023 08.30 uur

DAMWâLD - Nog voor de zomer zal er in Damwâld worden begonnen met de aanpassingen aan de Haadwei. Dat maakte de gemeente maandag bekend. "De aannemer start waarschijnlijk in juni met de werkzaamheden. Dit duurt ongeveer 15 tot 20 weken." In mei zal de definitieve startdatum bekend worden.

Veilig voor iedereen

Wethouder Kees Wielstra: "Vooral fietsers en voetgangers voelen zich er niet veilig. Door deze aanpassingen, maken we de doorgaande weg voor iedereen veiliger, comfortabeler en toegankelijker." Daarom is er een heel pakket aan maatregelen opgesteld.

Alle veranderingen op een rij

Er gaat een boel veranderen op de Haadwei. Hieronder een lijst met alle te maken aanpassingen.

- Entree Damwâld verhoogd plateau 30 km zone.

- Rotonde bij winkelcentrum.

- Visuele wegversmallingen.

- Groenvakken uitbreiden.

- Rotonde bij 'Krúswei’.

- Kruispunt Badhúswei verhoogd plateau. 30 km zone.

- Entree Damwâld verhoogd Plateau 50 km zone.

Onduidelijkheid

Al jarenlang is voor veel mensen de verkeerssituatie in Damwâld onduidelijk. Vooral de kruising bij het winkelcentrum zorgde voor veel verwarring. Maar ook was het op de kruising met de Conradi-Veenlandstrjitte onduidelijk wie voorrang had. Daarom plaatste de gemeente daar in januari 2022 borden.

Maatregelenpakket

Toch was dit slechts een tijdelijke oplossing. In juni van 2020 was er al een maatregelenplan vastgesteld. In maart 2021 heeft de gemeenteraad het college gevraagd nogmaals naar de maatregelen te kijken. Daarbij werd ook gekeken naar andere kruispunten in het dorp. Uiteindelijk stelde in maart 2022 het college van B&W van Dantumadiel de raad voor om aanvullende maatregelen te nemen.

Of deze geïmproviseerde rotonde de planmakers op ideeën heeft gebracht is vooralsnog niet bekend.

FOTONIEUWS