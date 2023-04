Elon Musk verandert Twitterlogo in een Doge

ma 03 april 2023 22.00 uur

LEEUWARDEN - Het herkenbare vogeltje van social medium Twitter heeft, al dan niet tijdelijk, een nieuw logo. Het is vervangen door een Doge, een iconische shiba inu hond. De afbeelding van deze hond is onder andere bekend van de Dogecoin, een een cryptocurrency.

De verandering komt een jaar nadat huidig eigenaar van Twitter Elon Musk op het idee gebracht werd. Op 26 maar 2022 vroeg Musk op Twitter of hij een nieuw platform moest beginnen. Een van zijn volgers bracht hem op het idee om Twitter te kopen en vervolgens het logo te veranderen in een Doge.

Musk kondigde de verandering maandagavond Nederlandse tijd aan op zijn eigen Twitter account. Kort maar krachtige tweete hij: "As promised" met een screenshot van de conversatie waarin het idee genoemd werd.

Dat Musk een liefhebber is van de cryptomunt die naar deze hond is vernoemd steekt hij niet onder stoelen of banken. Door de verandering van het logo steeg de waarde in zeer korte tijd meer dan 30% in waarde. Of het logo tijdelijk is of voortaan zal blijven maakt de eigenaar van het platform niet bekend.