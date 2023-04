Zo gaat de nieuwe ovonde bij Burdaard er uit zien

ma 03 april 2023 19.30 uur

BURDAARD - Het is nog even een paar maand wachten, maar dan gaat 'ie er toch komen: de ovonde bij Burdaard. Na de zomer zal worden gestart met de aanleg van een ovonde op de plek waar nu nog een kruispunt ligt.

Gevaarlijk kruispunt

De rotonde moet zorgen voor meer verkeersveiligheid. Dat is extra belangrijk omdat de huidige kruising onderdeel uitmaakt van de schoolroute tussen Burdaard en Dokkum. En dat is geen overbodige luxe, want een week geleden gebeurde op dit kruispunt nog een ongeluk. En in maart van 2020 kwamen twee personen om het leven bij een ongeluk aldaar.

Na het vaarseizoen

In eerste instantie zou de bouw in 2022 klaar moeten zijn. De huidige planning is dat er na de zomer gestart zal worden met de werkzaamheden. "Er is gekozen voor dit moment, zodat we niet in het midden van het vaarseizoen zitten." zo laat projectleider Willem Dijkstra weten.

Een rijstrook open

Tijdens de aanleg van de ovonde is er maar één rijstrook beschikbaar. "Als de brug dan ook nog veelvuldig openstaat, ontstaan opstoppingen door autoverkeer" aldus Dijkstra.

