C.B.S de Griffel opent buiten schoolse opvang

zo 02 april 2023 15.30 uur

LJUSSENS - Vrijdagmiddag werd in de basisschool in Lioessens de langverwachte buiten schoolse opvang geopend. Al geruime tijd werd geprobeerd om dit gedaan te krijgen. Sietske Buurmans- van Dekken van kindercentrum de Zeeparel in Anjum werd bereid gevonden om de opvang te realiseren.

In de voormalige handenarbeid ruimte en bestuurskamer werden sfeervolle speelplekken ingericht. Bij de opening werd hier direct door de kinderen gretig gebruik van gemaakt. Een lang gekoesterde wens is voor de school en ouders in vervulling gegaan.