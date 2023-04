Actiegroep blinddoekt standbeeld Bonifatius

zo 02 april 2023 14.07 uur

DOKKUM - In alle vroegte is zondag het standbeeld van Bonifatius in Dokkum geblinddoekt. Onder het motto "Beelden in heel Nederland even blind als onze leiders van nu" werden in heel Nederland zondag zo'n 36 standbeelden geblinddoekt. Ook in 14 andere landen kregen standbeelden een blinddoek om.

"Standbeelden zijn iconische symbolen die je overal ter wereld terugvindt. Als onze wereldleiders hopen ooit een standbeeld te verdienen, moeten ze nu het roer radicaal omgooien en doen wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025 te brengen," aldus Spencer Heijnen, een woordvoerder van de actie.

Scientist Rebellion is de organisator van de actie die ze Statue Sunday noemen. De blinddoeken gingen vergezeld met teksten als ‘tell the truth', 'face the facts’ en ‘earn a statue’.