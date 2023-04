De Spitkeet laat de bezoekers voortaan eerst een film zien

za 01 april 2023 19.40 uur

De Spitkeet laat de bezoekers voortaan eerst een film zien



Met behulp van Wilfried Bijma van Merlin Producties heeft De Spitkeet een indrukwekkende introductiefilm gemaakt. Hierdoor krijgen de bezoekers bij een bezoek aan het openluchtpark eerst meer achtergrondinformatie over het museum. Ze maken kennis met Jelle Dam die in een spitkeet is opgegroeid en later opkwam voor de arme bevolking op de heide. En ze zien Sjoerd út de Wâl die in een holwoning woonde en de kost verdiende met stenen bikken. Het meest indrukwekkend is toch wel het verhaal van Froukje Postma. Zij is opgegroeid in armenhuis de Malmoune, een huis dat is nagebouwd op het museumpark. Het gezin van Froukje bestond uit vader, moeder en zes kinderen en woonde in een van de kleine kamertjes van het armenhuis. Dag in dag uit, zowel 's zomers als 's winters, liep ze op blote voeten. Een fatsoenlijkse jas en ondergoed had ze niet. Een warme maaltijd was er niet bij.



Na het zien van de film kunnen de bezoekers het park overgaan en vertellen Jelle Dam, Sjoerd út de Wâl en Froukje Postma via een audiotour meer over het wonen, leven en werken op de arme Fries-Groningse heide. Met deze film en audiotour hoopt De Spitkeet dat het verhaal van de armoede op de heide nog beter beleefbaar gemaakt wordt. Daarnaast zijn ook de tekstbordjes vernieuwd. De teksten staan er nu in vier talen op, zodat ook buitenlandse gasten goed geïnformeerd worden. Naast het Nederlands, ook in het Fries, Engels en Duits.



Vrijwilligers en andere gasten waren zaterdag uitgenodigd om de première van de film en audiotour bij te wonen. Burgemeester Oebele Brouwer en oud-bewoonster van de Malmoune, Froukje Koldijk-Postma, waren uitgenodigd om de opening te verrichten. Door op een knop te drukken, ging de film voor het eerst draaien.



De film is deels gemaakt met professionele acteurs. Vrijwilligers en andere genodigden waren behoorlijk onder indruk van de film. De film geeft een realistisch beeld van het leven op de heide en is soms best confronterend. Mensen die het park de komende tijd gaan bezoeken worden eerst verwezen naar de filmzaal in de Malmoune, voordat ze het museumpark overgaan.



Het project kon gerealiseerd worden met steun van diverse subsidieverstrekkers. De projectleiding was in handen van Elizabeth Pilat van Pilat Advies. Samen met Johanna Kommerie van Skriuw en diverse vrijwilligers van De Spitkeet is het project tot stand gekomen.

