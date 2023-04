Huis van de maand: Bornensisstrjitte 5 te Nijewier

za 01 april 2023 13.00 uur

NIJEWIER - Wat een ruimte en dat met deze sfeer! Het geheel is een voormalige vrijstaande pastoriewoning met maar liefst 7 mogelijke slaapkamers en is gelegen in het centrum van het dorp Nijewier (Niawier). Deze pastorie staat tevens op een groot perceel van totaal maar liefst 1.117m² eigen grond.

Zo sfeervol, zo vind je ze zelden: prachtige glas-in-lood details, authentieke kastenwanden en

prachtige balkenconstructies zijn slechts enkele kenmerken die dit jaren '30 geheel recht toe doen. In de loop der jaren is de woning volledig gemoderniseerd/gerenoveerd maar met behoud van authentieke elementen.

Recent zijn de dakkapellen voorzien van kunststof kozijnen. Ook is er veel gedaan met isolerende beglazing, dak-/plafond- en vloerisolatie. Ook qua oppervlakten is dit pand zeer royaal. Zo is er maar liefst een woonoppervlakte van ca. 221m², exclusief zaken als garages en de zolder.

Begane grond:

Overdekte entree; hal/entree met plavuizenvloer en meterkast; woonkamer en-suite met schouw,

inbouwhaard en authentieke kastenwand, waar tevens een ruimte als slaapkamer gebruikt kan

worden; slaapkamer met authentieke kastenwand/oude bedstedes; dichte keukenruimte met inbouwkeuken in L-vorm met natuurstenen aanrechtblad en inbouwapparatuur (6-pits gaskookplaat, combimagnetron, wasemkap en koelkast); bijkeuken met witgoedaansluitingen, bergruimte, bergkast en doorloop naar achtertuin; berging en garage.

1e etage:

Royale overloop met glas-in-lood; 5 mogelijke, ruime tweepersoonsslaapkamers met vaste kasten en een badkamer met douche, ligbad en toilet en kastruimte, zolderberging met cv-opstelling.

2e etage:

Middels vlizotrap te bereiken zolder (niet bevloerd).

Buiten:

Wat een privacy! Een heerlijk diepe achtertuin, welke met zorg is aangelegd. Ook zijn er

dierenverblijven en is er een bergruimte geplaatst. Tevens is er later een stuk grond bijgekocht, waardoor er een royale oprit gerealiseerd is.

Niawier wordt sinds 2023 officieel Nijewier genoemd. Nijewier is een klein dorp met basisvoorzieningen (basisschool en bedrijvigheid) en is op 10 autominuten gelegen van de stad Dokkum. Ook ligt Nijewier bij het Waddengebied en aan vele natuurgebieden. Het dorp is gelegen bij een terp, waar veel historische kenmerken nog te vinden zijn, zoals paden met Friesche geeltjes en charmante huisjes.

Nieuwsgierig naar deze idyllische, voormalige pastoriewoning aan de Bornensisstrjitte 5 in Nijewier? Onze flexibele makelaars zien u graag bij dit prachtige geheel. Klik hier voor meer informatie over deze woning.