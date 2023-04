Dokkum opent gezamenlijk toeristenseizoen 2023

za 01 april 2023 12.36 uur

DOKKUM - Tijdens de oploopmiddag van Stichting Promotie Dokkum op vrijdag in Brouwerij Dockum werd het nieuwe toeristenseizoen officieel geopend. Voorzitter van de stichting, Andries Terpstra, mocht het eerste exemplaar van het magazine overhandigen aan burgemeester Johannes Kramer. "Iedere Dokkumer weet hoe mooi deze stad is, maar af en toe vergeet je dat wel eens. Dokkum Magazine herinnert ons én onze toeristen daaraan," aldus de burgemeester. Wethouder Rebecca Slijver van Recreatie en Toerisme mocht bovendien het eerste exemplaar van het nieuwe Dossier Dokkum in ontvangst nemen.

Dokkum Magazine 2023/2024

Dokkum Magazine bevat verhalen over Dokkum en de regio, bekende en minder bekende Dokkumers en nog veel meer. Het blad wordt in een oplage van 25.000 stuks verspreid via winkels, restaurants, hotels, B&B’s, jachthavens en campings in een groot gebied rond Dokkum. Het nieuwe Dokkum Magazine bevat o.a. een interview met Joris Linssen over zijn TV-programma "Joris’ Kerstboom", een interview met Laura Slagter, een Dokkumse die in de Oostenrijkse Alpen woont, een reportage over de nieuwe showroom van De Bonte Hont en nog veel meer. Het magazine is o.a. verkrijgbaar bij Van der Gang herenkleding, Albert Heijn Dokkum en tal van winkels in en rondom de historische binnenstad van Dokkum.

Dossier Dokkum

Dossier Dokkum is een compacte toeristengids van en voor Dokkum. Het boekwerk van zakformaat met een bijna volledig overzicht van winkels, horeca en hotspots in Dokkum werd al sinds 2005 uitgegeven door Willem en Gerda Vis. Net als Dokkum Magazine is Dossier Dokkum op allerlei plaatsen in en rondom de stad verkrijgbaar. Na zeventien jaar met veel passie en plezier aan de toeristengids te hebben gewerkt, besloot het echtpaar Vis besloten het stokje in 2021 door te geven aan LauwersReclame. Dossier Dokkum 2023 is inmiddels alweer de tweede editie die het reclame- en signbedrijf drukt.

Pitches

Tijdens de oploopmiddag was er ook ruimte voor ondernemers en andere initiatiefnemers in en rondom Dokkum om kort hun plannen voor komend toeristenseizoen te pitchen. Verscheidene sectoren lieten weten wat er op de planning staat en hoe ze het seizoen gaan invullen. Daarna kwam Stichting Promotie Dokkum met een update. Bij de vorige oploop konden aanwezige gasten feedback geven op een drietal grootschalige projecten waarmee de stichting de komende tijd aan de slag kon gaan. Het voorstel gericht op het aantrekken van de Duitse markt kon toen op het breedste draagvlak rekenen.

Realisatie door middel van subsidie

De stichting heeft de schouders daar inmiddels onder gezet: onder leiding van stadspromotor Wytse Pyt de Jager deed zij de afgelopen maanden onderzoek naar de mogelijkheden om Dokkum meer in trek te krijgen bij Duitse toeristen. Wytse Pyt liet nu weten dat de stichting dit wil bewerkstelligen door middel van o.a. het promoten van Dokkum op Duitse vakantiebeurzen, het vertalen van menukaarten van horeca en een cursus Duitse taal en cultuur voor ondernemers en vrijwilligers. Volgende week wordt het idee gepitcht bij QOP, de versnellingsagenda van de regio Noardeast-Fryslân, met als doel het krijgen van een subsidie. Door middel van subsidieverstrekking kan het plan namelijk gerealiseerd worden.