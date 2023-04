Museum Dokkum bestaat 60 jaar: Kunst en Kitsch middag

vr 31 maart 2023 10.00 uur

DOKKUM - Op zaterdag 1 en zondag 2 april viert Museum Dokkum haar 60-jarig bestaan op de locatie in het Admiraliteitshuis. Het museum is op deze dagen gratis geopend.

De geschiedenis van het pand beslaat vele jaren, wat begon met de bouw in 1618 als uitbreiding op het hoofdgebouw van de Admiraliteit. Na het vertrek van de Admiraliteit diende het Admiraliteitshuis als Latijnse en Nederduitse school, armhuis en was het zelfs voor korte periode een klokkenfabriek.

Museum Dokkum vestigde zich in 1963 in het pand nadat het als Oudheidkamer in de bovenverdieping van de Waag zat.

Loterij

Museum Dokkum viert met allerlei activiteiten haar jubileum. Zo krijgen bezoekers het hele weekend gratis toegang en organiseert Museum Dokkum op 1 april een loterij met bijzondere prijzen.

De prijzen bestaan o.a. uit een workshop schilderen met Hetty Combs van De Groen Kunst en Cultuur, een waardebon van Grandcafé-Hotel Van der Meer, een privérondvaart met koffie en gebak voor 8 personen van Schreiershoek Recreatie, prachtige kunst van beeldhouwer en keramist Jan Dekker en nog veel meer! Er zijn 200 loten te koop, maximaal 2 loten per bezoeker.

Kunst en Kitsch

Op zaterdag 1 april zijn bezoekers tussen 13:00 tot 16:00 welkom in Museum Dokkum om voorwerpen door experts te laten beoordelen. Bezoekers kunnen max. 2 voorwerpen meenemen en laten taxeren voor €2,50 per voorwerp.

Of het nu gaat om een klassiek schilderij, modern beeld of archeologische vondst. Vooraf registreren voor Kunst en Kitsch is niet nodig. In Museum Dokkum kan je erachter komen of je kunst of toch kitsch in huis hebt.

Maak kennis met…

Museum Dokkum wil met het jubileumfeest de Dokkumer geschiedenis en het plaatselijk belang van het museum onderstrepen. Zeker in de zware economische tijden waarin we leven. Het doel is dan ook om op deze dagen meer donateurs te werven.

Daarbij is de visie van vroeger niet uit het oog verloren: "In museum as ferbinend elimint mei it ferline fan eigen stêd en gea". Het volledige programma is te vinden op www.museumdokkum.nl.