Politieorkest brengt motto 'Politie voor Iedereen' muzikaal tot leven

vr 31 maart 2023 09.35 uur

DRACHTEN - Op dinsdag 4 april 2023 staat het Nederlands Politieorkest met haar nieuwe theatershow 'Politie voor Iedereen' van het Nederlands Politieorkest in Theater De Lawei in Drachten. Aanvang van de voorstelling is 20.00 uur.

Het Nederlands Politieorkest (NPO) bestaat uit ruim 60 muzikanten werkzaam bij de nationale politie en zijn afkomstig uit bijna alle politieregio's.

Mensen helpen, de kwetsbaren in de samenleving beschermen en de wet handhaven waar nodig; dat is wat politiemensen doen en wat ons drijft. Daarbij is iedereen voor ons gelijk; wij zijn een Politie voor Iedereen en dat is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Even normaal is het dat we een organisatie zijn met heel verschillende mensen met uiteenlopende talenten.

Met haar nieuwe show wil het Nederlands Politieorkest het thema Politie voor Iedereen muzikaal te gehore brengen. Samen met collega’s met diverse achtergronden zullen zij dit ten gehore brengen. Van de klanken van de bazaar in Marrakesh tot boerenrock en van James Brown tot Stef Bos.

Laat u deze avond verrassen door het Nederlands Politieorkest en alle collega’s die op het podium staan. Gratis kaarten zijn te bestellen via de website van het Nederlands Politieorkest.