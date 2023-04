Aanleg nieuwe ovonde bij Burdaard start na de zomer

wo 29 maart 2023 16.05 uur

BURDAARD - Na de zomervakantie krijgt Burdaard zijn lang verwachte ovonde. Dat weet de gemeente Noardeast-Fryslân deze site te melden.

De ovonde moet de kruising ten zuiden van de brug aan de Kolkhuizerweg veiliger maken. Afgelopen maandag raakte nog een man gewond bij een botsing tussen een bestelbus en een auto.



De aanleg start in september. "Er is gekozen voor dit moment, zodat we niet in het midden van het vaarseizoen zitten." zo laat projectleider Willem Dijkstra weten. Tijdens de aanleg van de ovonde is er maar één rijstrook beschikbaar. "Als de brug dan ook nog veelvuldig openstaat, ontstaan opstoppingen door autoverkeer."

Ook zou het dan extra druk worden in het dorp zelf omdat het autoverkeer dan kiest om daar langs te rijden. De gemeente wilde deze overlast het dorp besparen.

De ovonde zou eigenlijk al in 2022 aangelegd worden. De aanleg is vorig jaar uitgesteld vanwege het omleggen van kabels en leidingen.