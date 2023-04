Bierdrinkende brommerrijder zonder helm vlucht voor politie

wo 29 maart 2023 12.40 uur

DOKKUM - In de nacht van maandag op dinsdag heeft de politie jacht gemaakt op een brommerrijder uit Dokkum. Agenten zagen de man rijden in het Tolhuispark in Dokkum en hij had een biertje in de hand.

De man reed bovendien zonder helm en reed op een plek waar hij helemaal niet mocht rijden. De man negeerde vervolgens het stopteken van de achtervolgende politieauto.

Na een korte achtervolging kon de Dokkumer uiteindelijk worden gestopt op de Iepenlaan. Na een ademanalyse bleek dat de man onder invloed van alcohol was met een resultaat van 410 µg/l. De man bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Na verhoor op het politiebureau heeft hij een proces-verbaal ontvangen voor het rijden onder invloed en drie bekeuringen voor de gepleegde verkeersovertredingen.