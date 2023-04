Marije Reitsema uit Buitenpost alleswinnaar van de Klassieke Olympiaden

ma 27 maart 2023 17.58 uur

BUITENPOST - "Je hebt gewonnen!" was wat de 17-jarige vwo-leerlinge Marije Reitsema uit Buitenpost zaterdag tweemaal te horen kreeg in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Hier vonden de finales van de Klassieke Olympiaden Grieks en Latijn plaats, waarbij Marije met haar taalvaardigheid bij beide talen won. Daarmee is ze de alleswinnaar van de Klassieke Olympiaden, een erg zeldzame prestatie.

Klassieke Olympiaden

De Klassieke Olympiaden Grieks en Latijn zijn een initiatief van Vereniging Vrienden van het Gymnasium, Vereniging van Classici in Nederland en het Nederlands Klassiek Verbond.

De wedstrijden (voor scholieren en volwassenen) testen de kennis van Grieks en Latijn. Aan de Klassieke Olympiaden voor jongeren kunnen alle vwo-leerlingen van klas 5 en 6 meedoen, die dit jaar zo’n 800 deelnemers telde.

Er vonden drie rondes plaats met vragen over taal, grammatica, tekstbegrip en cultuur. De halve finale vond plaats in Amsterdam, waarbij bij beide wedstrijden slechts plaats was voor drie finalisten.

De finale

Hoewel de zenuwen tijdens de treinreis naar Leiden nog nauwelijks bij Marije aanwezig waren, begon de gezonde spanning bij aankomst in het Museum van Oudheden toch te komen. "Vooral de eerste mondelinge overhoring vond ik spannend", vertelt Marije. "Je weet dan nog niet wat voor vragen er gesteld gaan worden en waarop je moet acteren. Gelukkig wist ik de vragen over de gelezen teksten goed te beantwoorden."

De vertaling van een ongezien stuk tekst vond Marije lastiger. "Je krijgt zomaar een onbekende tekst in het Grieks of Latijn voor je die je moet vertalen. Gelukkig hielpen de juryleden een handje, maar ik moest het wel zelf doen." Ondanks de moeilijkheidsgraad, wist Marije ook de ongeziene tekst voor te vertalen.

Nil Volentibus Arduum

Dat Marije Reitsema erg goed in talen is, blijkt ook uit andere taalwedstrijden die ze wist te winnen. Zo won ze de afgelopen twee edities van Ferstival, een Friestalige voordrachtwedstrijd, en de Griekse en Latijnse vertaalwedstrijd Certamen Septentrionale. In deze lijst staan nu ook de twee overwinningen van afgelopen weekend.

"Marije heeft een ongekende prestatie geleverd. Latijn en Grieks zijn ontzettend moeilijke talen, dus winnen bij één van de twee zou ik al fantastisch hebben gevonden. Dat ze bij beide op de hoogste trede mocht plaatsnemen om zodoende twee wisselbekers in ontvangst te nemen, had ik niet durven dromen", aldus de zeer trotse Ashley Provily, docent Grieks op Lauwers College Buitenpost. "Nil Volentibus Arduum (niets is moeilijk voor hen die willen) sluit mooi aan bij de geweldige drive en motivatie van Marije", voegt Willie Donker, teamleider vwo, hieraan toe.

Lesgeven

Vooral dat de talen Grieks en Latijn zo oud zijn, intrigeert Marije. Evenals de culturen en complexe grammatica die deze talen met zich meebrengen. Na de eindexamens van 6 vwo dit jaar, wil Marije dan ook Griekse en Latijnse Taal en Cultuur gaan studeren in Amsterdam. "Daarna wil ik misschien lesgeven op een universiteit. Het lijkt mij erg leuk om dan mee te werken aan de ontwikkeling van een lesmethode bijvoorbeeld", vertelt Marije.