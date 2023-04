Verkenning: zes Friese partijen door, Groenlinks valt af

ma 27 maart 2023 14.02 uur

LEEUWARDEN - De gesprekken voor een nieuw College van Gedeputeerde Staten voor Friesland gaan deze week de tweede ronde in. Verkenner Chris Stoffer nodigt daarvoor zes partijen uit. Met elk van deze partijen gaat hij in gesprek, één voor één. Groenlinks is met 3 zetels een afvaller terwijl de ChristenUnie met 2 zetels wel door mag in de vervolg gespreken.

Het gaat naast verkiezingswinnaar BBB (14) om de politieke partijen PvdA (5), CDA (4), FNP (4), VVD (3) en ChristenUnie (2). Stoffer heeft hiervoor gekozen na overleg met BBB.

Het doel is een stabiele meerderheidscoalitie met een ruime meerderheid in Provinciale Staten. Liefst met niet meer dan vier partijen en met een sterke voorkeur voor minimaal 24 zetels. Voor een meerderheid in de Staten zijn minimaal 22 zetels nodig.

Stoffer constateert dat de zes partijen inhoudelijk bij elkaar kunnen passen. De programmatische verschillen die er zijn, zijn volgens hem overbrugbaar.

De gesprekken zullen daarnaast gaan over onderling vertrouwen. BBB heeft Stoffer op het hart gedrukt dat de mensen die het college van GS gaan vormen zich samen een goed team moeten voelen. Het is in de Staten een breed gedeelde wens dat er een bestuursakkoord op hoofdlijnen komt, zegt Stoffer, en niet een akkoord dat tot in detail dichtgetimmerd is.

In zijn eerste verkenningsronde, vorige week, voerde Stoffer gesprekken met alle veertien partijen die op 15 maart in Provinciale Staten zijn gekozen. Hij heeft alle partijen op de hoogte gebracht van zijn bevindingen en het nu gekozen vervolg.