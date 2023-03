Verisure maakte reclame voor camera's na komst crisisnoodopvang

vr 24 maart 2023 20.41 uur

GERKESKLOOSTER - Het beveiligingsbedrijf Verisure ging in Gerkesklooster de boer op om alarminstallaties te verkopen. Ze deden dit onder het mom van 'uw veiligheid is in het geding'. Dat gebeurde in de eerste week huis-aan-huis nadat de crisisopvang in het dorp werd besproken.

In een brief aan de gemeenteraad noemt burgemeester Oebele Brouwer ze 'onruststokers'. Brouwer ziet het als een bedroevend slechte actie van het bedrijf.

De burgemeester deed zijn uitlatingen in een brief aan de gemeenteraad waarin hij de evaluatie van de crisisnoodopvang in Gerkesklooster bespreekt. Tussen november 2022 en februari 2023 verbleef een groep vluchtelingen in het dorp.

Uit de evaluatie met zo'n 50 tot 60 inwoners van het dorp blijkt dat de meeste mensen de afgelopen periode als intens positief hebben ervaren. Voor veel mensen die betrokken waren bij de opvang was het een verrijking in hun leven. Er werden vele initiatieven genoemd, voor jong en oud. Sport, les, kerk, boodschappen doen, meerijden en knutselen.

Zelfs mensen die redelijk negatief waren, deelden nu complimenten uit over de gang van zaken en dat de gemeente Achtkarspelen woord had gehouden.

Uiteraard waren er ook kritische opmerkingen waaronder de direct omwonenden die overlast ervaarden van de voortdurend brommende generator en de plaatsing van cabins, te dichtbij de erfscheiding. De grootste ergernis was over de actie van Verisure.

Poll: Wat vind jij van de actie van Verisure?

Belachelijk! 53.3%

Begrijpelijk 46.7%

? aantal stemmen | login en stem ook mee!