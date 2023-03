Extra subsidie voor opruimen drugsafval (1.5 miljoen euro)

di 21 maart 2023 17.54 uur

LEEUWARDEN - Vanuit het Rijk wordt 1.5 miljoen euro extra subsidie beschikbaar gesteld aan de provincie Fryslân voor het opruimen van drugsafval. Terreineigenaren en gemeenten kunnen van de subsidie gebruik maken om het opruimen van gedumpt drugsafval te bekostigen.

Voor Friesland is er nu in totaal 2.5 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is bedoeld om terreineigenaren en gemeenten, die te maken krijgen met dumping van synthetisch drugsafval, tegemoet te komen in de kosten voor het opruimen van

het afval. Voor de meeste dumpingen voldoet deze regeling.

Soms zijn de opruimkosten echter hoger dan waar de huidige regeling in voorziet. Om schrijnende situaties te voorkomen, verruimt het kabinet de vergoeding van opruimkosten.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid besloot onlangs naast de jaarlijkse bijdrage van 1 miljoen euro (onder de huidige subsidieregeling) een extra incidentele bijdrage van 1.5 miljoen euro te leveren om de verruimde regeling te kunnen bekostigen.

Daarnaast is gebleken dat in het jaar 2021 minder subsidie is aangevraagd en uitgekeerd, dan dat er gelden beschikbaar waren. De definitieve cijfers van 2022 zijn nog niet bekend, maar het lijkt er op dat ook in 2022 sprake is van een onderbesteding op de middelen.

Doordat de subsidieregeling wordt verruimd, kan volgens de provincie de incidentele bijdrage van 1.5 miljoen euro van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in combinatie met de resterende middelen uit 2021 en (mogelijk) uit 2022 worden gebruikt om de gedupeerden te compenseren die nu niet meer hebben gekregen dan het subsidieplafond van 25.000 euro terwijI de subsidiabele kosten hoger waren.