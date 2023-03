Short sellers maakten vorig jaar bijna 50 miljard dollar winst; Verdere winsten in 2023?

di 21 maart 2023 10.13 uur

DOKKUM - Nu het jaar 2022 voorbij is, is het mogelijk om te kijken naar de cijfers van het afgelopen jaar. Zo werd onlangs bekend dat short sellers op de aandelenmarkt wereldwijd voor bijna vijftig miljard dollar aan winst boekten in 2022. Maar wat is short selling dan precies en op welke bedrijven werd het meest short gegaan in 2022? En wat zijn dan de voorspellingen voor 2023?

Wat is short selling?

Om dit artikel beter te begrijpen is het eerst handig om te weten wat short selling is. Bij short selling zet een belegger in wezen in op een dalende aandelenkoers. De belegger "leent" de aandelen waar hij short op wil gaan (hij heeft deze immers niet in bezit), betaalt daar een vergoeding voor en daarna is het zaak om de aandelen te verkopen op de beurs. Als de koers gedaald is koopt de belegger tegen de lagere koers het pakket aandelen weer op en geeft ze terug aan de uitlenende partij. Het koersverschil steekt de belegger in zijn eigen zak.

Short selling kan in korte tijd tot zeer grote winsten leiden, denk bijvoorbeeld maar eens terug aan de eerste week van maart 2020 waarbij Tesla aandelen meer dan een miljard dollar aan short sell-winsten genereerden als gevolg van de financiële crash veroorzaakt door de Covid-19 pandemie. Maar op welke bedrijven werd dan het meeste short gegaan in 2022?

De meest geshorte aandelen op de Nederlandse beurs in 2022

Uit recente analyse blijkt dat Wereldhave, Just Eat Takeaway en PostNL behoren tot de meest geshorte aandelen op het Damrak.

Wereldhave presteert al jaren matig op de beurs. De huren van winkelcentra staan structureel onder druk. De lage rente over de afgelopen jaren kon afwaarderingen op het vastgoed voorkomen, nu de rente weer stijgt valt er eerder pijn uit deze hoek te verwachten.

Just Eat Takeaway staat hoog in de lijst van populaire doelwitten onder short sellers, de maaltijdbezorger kampt met zware verliezen. Ook kijken Nederlandse beleggers naar hoe het bedrijf in de Verenigde Staten presteert, daar verliest het zijn positie in de markt aan concurrenten. Een shortpositie in Just Eat Takeaway heeft beleggers (afhankelijk van het moment waarop de positie is ingenomen) waarschijnlijk een stevig rendement opgeleverd. Het aandeel verloor in 2022 zo’n zeventig procent van zijn beurswaarde.

Een ander voorbeeld van een veel geshort aandeel is PostNL. Tijdens de pandemie schoot de winst van PostNL omhoog omdat er opeens veel meer online werd besteld. Het aandeel verdubbelde ruim in beurswaarde van januari 2020 tot januari 2021. Doordat de pandemie inmiddels een beetje achter ons ligt bestellen mensen weer minder online. De aandelenkoers is hierdoor in een jaar tijd met bijna veertig procent teruggelopen en het bedrijf moest in mei 2022 nog een winstwaarschuwing afgeven.

Meest geshorte aandelen wereldwijd in 2022

Vanaf december 2022 was het meest geshorte aandeel wereldwijd het Amerikaanse digitale marketingbureau Digital Brands Group Inc. Waarbij 60,94 procent van hun totale aandelenvoorraad short was. Dit is een verandering ten opzichte van half januari 2021, toen was het Amerikaanse bedrijf Gamestop het meest geshorte aandeel wereldwijd waarbij een ongelofelijke 121,07 procent van hun beschikbare aandelen een shortpositie had. In feite betekent dit dus dat beleggers meer aandelen hadden "geleend" dan het totale aantal aandelen dat beschikbaar was op de beurs.

Voorspellingen voor 2023

Short sellers hebben in 2022 veel om dankbaar voor te zijn, maar niemand van ons weet precies wat er in de beurs in 2023 zal gebeuren, wat het moeilijk maakt om te voorspellen. Wel is duidelijk dat zowel het ondernemersvertrouwen als het consumentenvertrouwen de afgelopen maanden fors zijn gedaald. Dit zal natuurlijk ook invloed hebben op de beurs, maar we kunnen nog niet met zekerheid zeggen welke aandelen hier precies door zullen worden beïnvloed. Alleen de tijd zal het leren.

Voor short sellers is de kans groot dat zij, samen met het grootste deel van de beleggersgemeenschap, het moeilijk zullen hebben of verdere winsten zullen boeken in 2023. Het nieuwe jaar brengt nieuwe hoop, nieuwe kansen en natuurlijk nieuwe voorspellingen. Het nieuws volgen en erop speculeren zijn de beste dingen die handelaren en investeerders kunnen doen.