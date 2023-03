Berend en Sieuwke uit De Westereen 65 jaar getrouwd

ma 20 maart 2023 21.46 uur

DE WESTEREEN - Het was maandag feest bij de familie Postma in De Westereen. Het echtpaar Berend (87) en Sieuwke (84) Postma waren 65 jaar getrouwd. Burgemeester Agricola van Dantumadiel bracht het echtpaar een bezoek om de felicitaties over te brengen namens het gemeentebestuur.

De twee leerden elkaar kennen op de veiling in De Westereen. Op de ijsvloer kwamen ze elkaar in de winter weer tegen. Ze trouwden later in Buitenpost. Het paar kreeg vijf dochters en inmiddels zijn er vijf kleinkinderen.

