CSG Liudger Raai ontvangt Erasmus+ accreditatie

ma 20 maart 2023 17.06 uur

DRACHTEN - CSG Liudger Raai, school voor havo, atheneum en gymnasium in Drachten, kan de komende jaren haar ambities op het gebied van Internationalisering waarmaken.

De school heeft voor de periode

2023-2027 een accreditatie ontvangen voor Erasmus+. Met de subsidie wil de school bestaande projecten verder uitbouwen en nieuwe projecten opstarten.

Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Komende jaren ontvangt CSG Liudger Raai dan ook subsidie voor internationale projecten binnen de Europese Unie.

"Wereldburgerschap is een belangrijk thema bij ons op school. We stimuleren al onze leerlingen om een kijkje over de grenzen te nemen. Dit door deel te nemen aan excursies, projecten en uitwisselingen", aldus Gert Schooten, directeur CSG Liudger Raai.

Tweetalig Onderwijs

CSG Liudger Raai is een school met veel internationale ervaring. Al ruim 15 jaar biedt de school Tweetalig Onderwijs (TTO) aan. Havo- en vwo-leerlingen die voor TTO kiezen, krijgen de helft van de lessen in het Engels aangeboden. TTO gaat om meer dan de Engelse taal. Tijdens een reisweek maken de leerlingen tevens kennis met de Engelse cultuur. Ook leren ze veel over Europa, de Europese Unie en internationaal burgerschap.

Partnerscholen

Samen met de partnerscholen in Europa organiseert CSG Liudger Raai jaarlijks vele uitwisselingen voor leerlingen en docenten. Schooten: \'Dit jaar hadden we uitwisselingen met Spanje, Duitsland en Oostenrijk. Leerlingen leren met een open en onderzoekende houding andere culturen, landen en werelddelen kennen. We beginnen klein en de (belevings)wereld van de leerlingen vormt het vertrekpunt.’

Door de accreditatie kan CSG Liudger Raai nog meer leerlingen en docenten de kans geven om hun horizon te verbreden. De school is ambitieus. Schooten: \'We willen de internationale activiteiten verder uitbouwen. We zijn onder andere de mogelijkheden aan het onderzoeken om leerlingen voor een aantal weken lessen te laten volgen op één van onze partnerscholen.’ Het onderwijs op CSG Liudger Raai en wereldburgerschap worden nog meer met elkaar verbonden.