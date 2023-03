1 op de 11 Friezen is gescheiden, Schiermonnikoog koploer

ma 20 maart 2023 12.36 uur

SCHIERMONNIKOOG - In 2022 was 1 op de 11 Friezen gescheiden. Het gaat dan om volwassenen die niet opnieuw in het huwelijksbootje zijn gestapt.

Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Zo wonen in Schiermonnikoog veel meer inwoners die een scheiding achter de rug hebben, terwijl het percentage gescheiden volwassenen juist het laagst ligt in Dantumadiel. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het CBS.

In Friesland waren vorig jaar ongeveer 1 op de 11 inwoners gescheiden: 9,2% van de inwoners om precies te zijn. Dit percentage ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde van 9,3%. Friesland zit hiermee precies tussen de andere noordelijke provincies Drenthe (9,5%) en Groningen (9%).

Vooral de maand maart staat in het teken van de verbroken liefde. Sinds 2010 is dit de maand waar gemiddeld de meeste scheidingen worden afgerond. "Een gemiddelde scheidingsprocedure duurt zo’n drie maanden.

Met wat rekenwerk kom je dan bij relationele spanningen rond de feestdagen uit. Naast de grote persoonlijke impact moet je ook goed kijken naar je financiële impact", legt hypotheekexpert Marga Lankreijer van Independer uit.

Schiermonnikoog meeste gescheiden inwoners

Schiermonnikoog is koploper van de provincie: het is de gemeente met - naar verhouding - de meeste inwoners die een huwelijksbreuk achter de rug hebben. In Schiermonnikoog is 11,8% van de volwassenen gescheiden. De top 5 Friese gemeenten met meeste gescheiden inwoners is als volgt:

Schiermonnikoog (11,8% van de inwoners is gescheiden) Harlingen (11,1% van de inwoners is gescheiden) Heerenveen (10,1% van de inwoners is gescheiden) Leeuwarden (10,1% van de inwoners is gescheiden) Smallingerland (10% van de inwoners is gescheiden)

Het aandeel gescheiden inwoners is momenteel juist het laagst in Dantumadiel: hier heeft 'maar' 6,7% van de inwoners ooit zijn of haar huwelijk beëindigd zonder weer opnieuw te trouwen.

Benieuwd naar de cijfers van alle gemeenten? Bekijk dan de onderzoekspagina: https://www.independer.nl/hypotheek/info/situatie/scheiden/onderzoek/echtscheidingen-2022