Voormalig Fierljepcentrum De Westereen wordt opvanglocatie

vr 17 maart 2023 10.26 uur

DE WESTEREEN - Binnenkort krijgen Oekraïense vluchtelingen onderdak in het voormalige Fierljepcentrum in De Westereen. De gemeente Dantumadiel huurt het gebouw aan de Lange Reed voor twee jaar.

Het wordt de derde opvanglocatie van de gemeente Dantumadiel. "Bijna een jaar geleden openden we de eerste opvang in Damwâld, in de oud-basisschool de Fontein." vertelt burgemeester Klaas Agricola. "We konden het gebouw maar tijdelijk gebruiken, omdat het verkocht is. Daarom verhuizen we de bewoners naar de Westereen."

Er verblijven momenteel ook 55 vluchtelingen in de eerdere Talant-woonlocatie de Wynbrekker in Damwâld. Deze opvang blijft open.

Polen naar andere plek

​In het voormalige Fierljepcentrum is plek voor minimaal zeventig bewoners. Op dit moment wonen er arbeidsmigranten in het gebouw. Zij gaan naar een ander onderkomen. "Het pand is al ingericht en heeft genoeg faciliteiten. Er zijn weinig aanpassingen nodig."

70 vluchtelingen

In de eerste plaats wil de gemeente zeventig vluchtelingen in De Westereen opvangen. "Maar de oorlog in Oekraïne lijkt voorlopig nog niet voorbij en ook de wederopbouw van het land vergt tijd. We verwachten dat er later meer plekken nodig zijn. Daar is op deze locatie ruimte voor."

De opvang wordt in mei geopend. De gemeente weet nog niet precies wanneer.

Actuele informatie is te vinden op:

www.dantumadiel.frl/oekraine