Zeldzame lichtzuilen gespot boven Friesland

do 16 maart 2023 07.00 uur

SMALLE EE - Het was een vreemd gezicht woensdagnacht boven het Friese landschap. In de lucht waren even na middernacht namelijk meerdere lichtzuilen te zien. Dit komt eigenlijk nooit voor in Nederland.

Ontstaan

Deze lichtzuilen, of lichtpilaren, ontstaan door platte, meestal zeshoekige, ijsdeeltjes die in de lucht hangen. Deze deeltjes werken dan als een soort spiegels. Ze reflecteren een lichtbron die schijnt vanaf de grond, zoals bijvoorbeeld lantaarnpalen. De zuilen hebben dan ook dezelfde kleur als de lichtbron.

Erg koud

Lichtzuilen komen voornamelijk voor in landen als Noorwegen, Zweden, Finland en Canada. Het is geen wonder dat het daar vaker voorkomt dan in landen zoals Nederland. Het moet namelijk erg koud zijn voordat deze ijskristallen ontstaan.

Drie graden

Echt heel koud was het woensdagnacht niet. De thermometer gaf zo’n drie graden Celsius aan. Waarschijnlijk was het in een hogere luchtlaag wel erg koud, waardoor de ijskristallen konden ontstaan.

Natuurverschijnselen uit het hoge noorden

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een natuurverschijnsel uit het hoge noorden te zien is in Nederland. Eind februari was op verschillende plekken fotografisch poollicht zichtbaar. In tegenstelling tot de aurora waren deze lichtzuilen wel duidelijk met het blote oog te zien.

