Centrale As komend weekend dicht voor wegwerk

wo 15 maart 2023 16.05 uur

DE FALOM - Aannemer Heijmans start zaterdag 19 maart 2023 met de resterende werkzaamheden aan De Centrale As aan de zuidzijde van De Falom (fase 3 en 4). De weg is op zaterdag en zondag volledig afgesloten ter hoogte van De Falom.

In het najaar van 2022 is provincie Fryslân gestart met de werkzaamheden. De staalslakken werden afgedekt met folie en er is nieuw asfalt aangebracht. De werkzaamheden aan de noordzijde van De Falom en de afslag Damwâld (fase 1 en 2) werden voor de kerstvakantie afgerond. Nu is het tijd voor de volgende fase.

Tijdens de nieuwe uitvoeringsperiode is in beide richtingen één rijbaan beschikbaar. Zo kan verkeer tijdens de werkzaamheden nog wel over De Centrale As rijden. Het openbaar vervoer rijdt de gebruikelijke route.

Afsluiting

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de weg in totaal drie keer volledig afgesloten. De eerste afsluiting vindt dus plaats op zaterdag 18 maart en zondag 19 maart 2023.

Als alles volgens planning verloopt dan wordt de weg ook nog eens op 13 mei 2023 en op 8 juli 2023 nogmaals voor een korte periode afgesloten.

Het verkeer wordt omgeleid via de N361 en de N355 (zie omleidingsroutekaartje). Deze omleidingsroute geldt ook voor het openbaar vervoer. Naar verwachting zijn deze nieuwe werkzaamheden eind juli 2023 klaar.