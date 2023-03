Hoger salaris ambtenaren bij fusie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

di 14 maart 2023 22.45 uur

BURGUM - "Wy ha koarts", zo omschreef wethouder Tytsy Willemsma de situatie onder de ambtenaren van haar Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Het water staat aan de lippen met veel vacatures en een hoog ziekteverzuim. Volgens Willemsma staat hierdoor de dienstverlening aan inwoners onder druk.

Ambtenaren willen 1 bestuur

Willemsma sprak als eerste op een avond in Buitenpost om te spreken over een fusie of ontvlechting van de twee gemeenten. Ruim drie uur werd er gesproken. Inwoners van de twee gemeenten mochten in het gemeentehuis van Buitenpost inspreken.

De wethouder gaf duidelijk aan dat de ambtenaren één richting en één bestuur willen. Of dat nu één grote gemeente is of twee kleine, dat zou een tweede zijn.... Willemsma beklemtoonde na de bijeenkomst aan WâldNet zelf geen voorkeur te hebben: "Ik koers ôf op dúdlikheid. Dus ien fan beide. Mar ik ha gjin foarkar."

Hoger salaris

De huidige Werkmaatschappij van de twee gemeenten draait voor geen meter en voor de meeste ambtenaren (met uitzondering van de buitendienst) is het wel duidelijk. Zij willen graag fuseren. Bij een fusie hoeven ze nog maar één college te 'dienen' en bovendien krijgen ze dan een hoger salaris. Er hoeven minder dure 'externen' ingehuurd te worden. De nieuwe gemeente krijgt daarentegen wel weer een lagere uitkering vanuit het Rijk.

Als eerste inspreker betreurde Folkert de Meer uit Burgum ten eerste dat deze bijeenkomst in Buitenpost werd gehouden zodat inwoners in Burgum er minder makkelijk bij kunnen zijn. Ook had hij meer participatie willen zien omdat de colleges nu binnen enkele maanden een besluit willen horen van de gemeenteraden.

Wêrom grutter?

De Meer benadrukte dat de gemeenten helemaal niet zo klein zijn en dat maakt het in zijn ogen ook niet noodzakelijk om te gaan fuseren. "Wêrom moat wy dan grutter? It belang fan de boarger moat foarop stean en net it belang fan de ambtner dat it (Werkmaatschappij 8KTD red.) dreech wurket". De Meer adviseert om van elkaar af te splitsen en te kiezen voor 'it gewoane wat wy no ha'.

Los zand

Gerben Lenstra van De Harkema wees op het feit hoe lang zijn gemeente Achtkarspelen al bestaat. Lenstra vindt het belangrijk om met de inwoners van de dorpen te gaan spreken. "Wil je een gemeente van 'los zand' of geloof je in samenhang, burgerschap en samenwerking?" Lenstra betreurde dat er geen bijeenkomst werden georganiseerd in de dorpen om te praten over een fusie of ontvlechting.

Bisdom

Oebele de Vries van Tytsjerksteradiel kiest ook voor ontvlechting. Hij eindigde zijn betoog met "Lang leve de vrije Friezen". Daarvoor hield De Vries een vrij onnavolgbaar verhaal over de geschiedenis van wegen en waterstromen tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Via de stamrechten en het Duitse Ost-Friesland kwam De Vries bij de Bisschops-grenzen.

Achtkarspelen blijkt te zijn verbonden met het Bisdom van Munster en Achtkarspelen is bovendien de oudste gemeente van Friesland te zijn. Tytsjerksteradiel is verbonden met het Utrechtse bisdom.

De Wâlden

Eeltsje Wiersma uit Burgum had in zijn advies al een gemeentenaam in gedachten. De Wâlden. Het oud-raadslid denkt dat een fusie verstandig is in deze tijd van automatisering en schaalvergroting. Hij ziet kansen om samen te gaan werken met de gemeente Dantumadiel. "Deze drie gemeenten passen qua structuur en aard heel goed bij elkaar".

'Froeger'

Het oud raadslid Hessel Bouma uit Burgum nam de aanwezigen mee naar vroeger toen 'alles beter was'. Was dat wel zo? Bouma wees op de veranderingen waarbij bijvoorbeeld de middenstand uit de dorpen verdwenen en later de kleine scholen, huisartsen en bankkantoren. Bouma ziet dat de ambtenaren in een spagaat zitten als ze twee adviezen voor twee colleges moeten schrijven. "It tink dat it yn de takomst steeds moeilijker wurdt..."

Hoger salaris

Bouma maakt zich vooral zorgen over het feit dat er veel mensen van buiten moeten worden ingehuurd. Op dit moment is dat al 15% van het personeelsbestand. Deze krachten kosten nog meer geld. In een grote nieuwe gemeente krijgen de ambtenaren een hoger salaris en kan er gewerkt worden om weer meer vast personeel te krijgen. "As dat lukt dan kin der wer wurke wurden foar akseptabele kosten. At wy as twa gemeenten ien wurde, dan spilet de gemeente De Wâlden wer mei."

Technische vragen

Nadat de insprekers aan de beurt waren geweest, was het tijd voor raadsleden om technische vragen te stelen aan de colleges. In de eerste reeks vragen ging het vooral om het geld als er ontvlucht of gefuseerd wordt.

Geen actuele kostenraming aanwezig

Wethouder Tytsy Willemsma (T-diel) gaf daar antwoord op. Ze gaf aan dat er geen actuele kosten bekend zijn, deze moeten nog uitgerekend worden. Willemsma denkt dat ontvlechting het duurste wordt omdat er de laatste jaren vooral gewerkt werd om samen te werken in de Werkmaatschappij.

Minder geld bij fusie

Bij een fusie krijgen de twee gemeenten jaarlijks 1.3 miljoen euro minder vanuit het gemeentefonds. Bij een herindeling wordt wel eenmalig 6 miljoen uitgekeerd over vijf jaar. Er moeten nog verder gesprekken volgen met BZK over deze gelden. De wethouder kan nog niet aangeven of de raadsleden actuele cijfers kan ontvangen over wat de kosten zijn op het moment dat de gemeenteraden een besluit moeten nemen over een fusie of ontvlechting.

Stip op horizon

Wethouder Tjibbe Brinkman (8-k) gaf aan dat hij namens het personeel kan aangeven dat men duidelijkheid wil met een stip op de horizon. Dat wordt met onder andere deze bijeenkomst gerealiseerd. Volgens Brinkman gaan veel vertrekkende personeelsleden (12,45% in 2022) weg vanwege de werkwijze in de organisatie en de carriere-ontwikkelingen.

Snelheid voor ambtenaren

Wethouder Willemsma legde op haar beurt nog eens uit dat de ambtenaren heel snel duidelijkheid nodig hebben omdat ze onder druk staan. Ze begrijpt dat de raadsleden meer informatie wensen en participatie maar zou dat het besluit anders maken, vroeg ze zich hardop af. "Wy kin ús ferlieze yn allerhande undersyken en ekstra opdrachten mar is dat noch fan ynfloed op de keuze...."

'Geen referendum'

De colleges willen het liefst geen referendum. Als de gemeenteraden dat willen dan wordt dat pas aan het einde van het jaar, volgens Oebele Brouwer. FvD en de FNP stelden hierover vragen. Willemsma maakte het daarna groter dan het is: "Wy kin der fiif jier oer dwaan en dan ha je noch gjin beslut." zei ze. Volgens haar hebben de ambtenaren duidelijkheid nodig en zo snel mogelijk.

Als de raden wel besluiten om een referendum te houden dan zeggen de colleges wel om daaraan gehoor te geven. Een referendum zou de raden wat lucht kunnen geven omdat er nu binnen enkele maanden een besluit moet vallen.

Volgens wethouder Brinkman ligt de niet goed functionerende werkmaatschappij niet aan een slecht managementteam of directie. Hij denkt dat het vooral ligt aan een onduidelijke koers. Brinkman legde daarbij de bal bij de raad om snel een besluit te nemen. Daarna kunnen de consequenties in beeld gebracht worden.... De FNP en CDA in Tytsjerksteradiel konden zich daarin niet vinden.

Poll: Wat wil jij als inwoner van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen?

Fuseren 11.3%

Ik woon er niet... 10%

Tytsjerksteradiel 35%

Achtkarspelen 43.8%

? aantal stemmen | login en stem ook mee!