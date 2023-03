Lintje voor Jantje Zijlstra-de Winter uit Dokkum

di 14 maart 2023 16.03 uur

DOKKUM - Mevrouw Jantje Zijlstra-de Winter (69) uit Dokkum is dinsdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg de Koninklijke versierselen in Leeuwarden uitgereikt door burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Mevrouw Zijlstra is jarenlang actief geweest voor de voormalige Gereformeerde Kerk in Dokkum, later werd dit de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetzens.

Jantje Zijlstra was in de periode van 1980 tot 2022 actief in diverse functies binnen de kerkelijke gemeente. Dit alles deed zij naast haar reguliere werk als eigenaresse van het Naaimachine Centrum Dokkum. Zo bekleedde mevrouw Zijlstra over meerdere perioden de functies van ouderling en scriba. Ook maakte zij deel uit van diverse beroepingscommissies voor predikanten.

Naast het ambtswerk maakte zij ook deel uit van de schoonmaakploeg van De Herberg en was zij actief in het koffieschenken na kerkdiensten of begrafenissen. Ook was decoranda actief in de verspreiding van de kerkbladen ‘De Kerkbode’ en het latere ‘Geandewei’.

Daarnaast bracht zij ook diverse bezoeken aan zieken en ouderen. Ook was mevrouw actief in een handwerkgroep die lakentjes en slopen maakte voor baby’s in ontwikkelingslanden.

De uitreiking vond dinsdagmiddag plaats in het Revalidatiecentrum Noorderbreedte in Leeuwarden.