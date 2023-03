Henk Poort grote naam op Spavo Spring Concert Surhuisterveen

zo 12 maart 2023 18.01 uur

SURHUISTERVEEN - Zanger Henk Poort is op zaterdag 1 april de grote solist op het Spavo Spring Concert. Het lenteconcert wordt traditiegetrouw in de eerste weken van het voorjaar in Surhuisterveen georganiseerd.

Poort is een bekende naam in de muziekwereld. Met zijn bijzondere en kenmerkende stem is de bariton al jaren te vinden op de grote podia in heel Nederland. Hij deed mee aan vele opera’s, operettes, musicals en tv-programma’s.

Henk Poort wordt op 1 april begeleid door brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen. Voor het eerst staat de band op het podium van het Spavo Spring Concert onder leiding van Chris van der Veen uit Ternaard. Samen met Poort stelt de band een divers en swingend programma samen. "Veel bekende nummers passeren de revue. Het wordt sprankelende een avond met voor elk wat wils", vertelt Reinder Hamersma van de organisatie.

De Vereniging Spavo maakt het ook dit jaar mogelijk dat de kaarten voor het Spavo Spring Concert gratis zijn voor iedereen. "Heel bijzonder", vindt Hamersma. "Het is prachtig dat het concert daardoor voor iedereen toegankelijk is. Zo kunnen we de muziek met heel veel mensen delen. Dat wordt gegarandeerd kippenvel."

De kaarten voor het Spavo Spring Concert zijn op 20 maart tussen 19.00 en 20.00 uur af te halen in De Lantearne te Surhuisterveen. Vanaf 21 maart zijn de kaarten verkrijgbaar bij bakkerij De Korenaar en Wijnhuis Machiel, eveneens in Surhuisterveen.

Het Spavo Spring Concert begint zaterdag 1 april om 20.00 uur en wordt gehouden in De Flambou in Surhuisterveen.