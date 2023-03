Brandweer Wommels winnaar vaardigheidstoets in Burgum

zo 12 maart 2023 13.49 uur

BURGUM - De brandweer van Wommels won zaterdag de eerste prijs bij de vaardigheidstoetsen van de Friese brandweer in Burgum. Andere ploegen die meededen waren: Anjum, Beetsterzwaag, Franeker, Koudum, Lemmer, Oudega, Tjalleberd, Ureterp en Wolvega.

Voor alle ploegen was er een incident in scène gezet bij de lichtmastenfabriek aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg. Er was tijdens werkzaamheden brand ontstaan in een container tijdens slijpwerkzaamheden. De stagiair was daarna naar buiten gerend naar zijn begeleider. Deze reed zogenaamd op een heftruck met een zware mast op de lepel. Door een noodstop rolde de mast van de lepel en de stagiair kwam zogenaamd bekneld te liggen onder de mast. De begeleider raakte even later buiten westen door de rook in het gebouw toen hij 112 wilde bellen met zijn telefoon die in een kluisje lag. Een voorbijganger sloeg daarna - in deze oefening-setting - alarm.

De brandweerploegen moesten tijdens de toets diverse zaken oplossen. Zo moest het afgesloten hek als eerste geopend worden. Vervolgens ontdekt men de brand in het gebouw en de bewusteloos geraakte begeleider en de beknelde stagiair. Er moesten daarop meerdere incidenten tegelijkertijd worden opgelost.

De uitslag van de toets was als volgt:

1 Brandweer Wommels

2 Brandweer Tjalleberd

3 Brandweer Koudum

4 Brandweer post Franeker

5 Brandweer Lemmer

6 Brandweer Beetsterzwaag

7 Brandweer Anjum

8 Brandweer Ureterp

9 Brandweer Oudega

10 Brandweer Wolvega

