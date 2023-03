Anjumer brandweer verhelpt verstopping in rookkanaal

zo 12 maart 2023 12.13 uur

MITSELWIER - De brandweer van Anjum moest zondag om 11.45 uur uitrukken voor een mogelijke brand in een woning aan De Snikke in Mitselwier. Er was een kleine rookontwikkeling ontstaan in de kamer nadat de bewoner een pelletkachel had aangestoken.

Bij aankomst van de brandweer was er vanaf de buitenkant weinig te zien. Een inspectie op het dak leerde dat de pijp boven 'koud' was. Er bleek inderdaad sprake te zijn van een verstopping in het rookkanaal, ongeveer een meter boven de pelletkachel.

Het probleem is verholpen door de buis te vegen. De brandweer kon daarna terugkeren naar de kazerne.

