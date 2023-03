Man (26) opgepakt na explosie, hennepkwekerij gevonden in ander pand

zo 12 maart 2023 10.06 uur

OOSTERWOLDE - Een gasexplosie vond op zaterdag rond 18.00 uur plaats in een woning aan de Gijenham in Oosterwolde. De politie laat weten dat tijdens de ontruiming van het gebouw elders een illegale hennepkwekerij werd aangetroffen.

Een 26-jarige man uit Oosterwolde is verder door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie.

De explosie heeft niet alleen geleid tot schade aan het pand, maar ook tot onbewoonbaarheid ervan. Het gebouw van WoonFriesland is door experts onveilig verklaard en zal moeten worden gerenoveerd. Omwonenden zijn elders opgevangen en er is vervangende huisvesting geregeld.

Kleine hennepkwekerij

Tijdens het ontruimen van het complex door de brandweer en de Veiligheidsregio Fryslân stuitte de politie in een andere woning op de kleine hennepkwekerij. De aanwezigheid van deze illegale kwekerij in het gebouw vergrootte het risico op ongelukken en maakte het pand onveiliger.

Verwijtbaar gedrag

De politie onderzoekt of de verdachte verwijtbaar gedrag heeft vertoond bij de explosie. De gewonde persoon, een 21-jarige man uit Oosterwolde, is overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

Mocht u getuige zijn geweest van de explosie of de aanwezigheid van de hennepkwekerij, of wellicht beelden hebben van de situatie, dan roept de politie u op om contact op te nemen. Dit kan via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.