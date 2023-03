Gasexplosie in Oosterwolde, gebouw ontruimd

za 11 maart 2023 18.31 uur

OOSTERWOLDE - Bij een gasexplosie in Oosterwolde is een appartementencomplex flink beschadigd geraakt. De bewoner - van de woning waar de explosie plaatsvond - is door de politie aangehouden. Door de kracht van de explosie is de gevel van de portiekwoning waar het in gebeurde naar buiten gekomen. Ook het dak is omhoog gekomen.

Het gebouw is gelegen aan de Gijenham in Oosterwolde en liep veel schade op. De vriend van de bewoner is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was ten tijde van de explosie in de woning. Of de bewoner zich ook bevond in de woning is niet duidelijk.

Omstanders hoorden een knal, waarna al vrij snel de hulpdiensten werden gealarmeerd. De melding kwam rond 18.05 uur binnen. Er werd gelijk groot alarm geslagen. De politie bevestigde al vrij snel dat het een gasexplosie betrof. Voor zover bekend is er dus één persoon gewond geraakt.

Ontruiming

Het gebouw met dertien woningen is na aankomst van de eerste hulpdiensten gelijk ontruimd uit voorzorg. 20 tot 25 bewoners zijn geëvacueerd. De geëvacueerde bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis.

Specialistisch team

Het team Specialisme Technische Hulpverlening (STH) van de brandweer is ook opgeroepen. Deze specialistische teams worden ingezet waarbij instorting dreigt of de slachtoffers met de standaard basisinzet niet te bereiken zijn. Uiteindelijk hoefde het STH niet ter plaatse te komen.

Gas afgesloten

Het flatgebouw is inmiddels van het gas afgesloten. Met bouwtekeningen en technische experts wordt gekeken welke impact de explosie heeft gehad, zo laat de Veiligheidsregio weten.

