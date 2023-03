Prijzenregen geeft extra glans aan 100-jarig jubileum Van den Brug

za 11 maart 2023 12.00 uur

DRACHTEN - Honderd jaar oud worden is een prestatie op zich. Maar in je honderdste levensjaar ook nog diverse prijzen pakken, is toch met recht bijzonder te noemen. Autobedrijf Van den Brug geeft haar 100-jarig jubileum extra glans met maar liefst drie Dealer van het Jaar-titels. Eigenaar Hans van den Brug blijft bescheiden. "Zoals grondlegger pake Johannes altijd riep: 'Doch mar gewoan, dat is al gek genôch'. Die Friese nuchterheid zit al honderd jaar in onze genen en heeft ons gebracht waar we nu staan."

Een nuchtere Fries pronkt niet zo snel met z'n veren. Toch verdient het lijstje met titels dat Van den Brug dit jaar mag toevoegen aan de prijzenkast de nodige aandacht. In haar jubileumjaar won het autobedrijf achtereenvolgens de titels Audi Excellent Dealer, SEAT Sales Dealer van het Jaar 2023, Volkswagen Bedrijfswagens Dealer van het Jaar 2023 en Škoda Dealer van het Jaar 2023. "Bysûnder, mar ek net frjemd", concludeert Hans van den Brug met een knipoog. "We staan de laatste jaren voor bijna alle merken in de top 5. Dat doen we op onze eigenwijze manier."

Gedreven door rijplezier

Om die eigenwijze manier te kunnen doorgronden, moeten we exact honderd jaar terug in de tijd. In 1923 start Johannes van den Brug vanuit de garage bij zijn woonhuis in Ureterp met de reparatie van fietsen en motoren. Als bevlogen liefhebber wordt Johannes 25 jaar later één van de eerste Volkswagen-dealers in Nederland. Al snel ronken er heel wat Kevers over de Friese wegen die rechtstreeks uit de showroom in Ureterp komen. "Pake Johannes dacht altijd nét een stapje vooruit", legt kleinzoon Hans uit. "Gedreven door rijplezier had hij oog voor kwaliteit van zijn producten en diensten. Alleen het beste was goed genoeg. Het is nog altijd de basis voor het succes van ons huidige bedrijf."

Vooruitstrevende manier van denken

Met vestigingen in Drachten, Heerenveen, Sneek, Buitenpost en Franeker is Van den Brug honderd jaar na dato één van Frieslands bekendste dealers. Jarenlang prijkte er 'Autoland' voor de familienaam, maar in 2021 nam Van den Brug afscheid van die term. "We zien dat de wensen van onze klanten tegenwoordig veel verder reiken dan de auto", legt algemeen directeur Tjeerd Adema uit. "We zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot mobiliteitspartner die meedenkt over verschillende aspecten van vervoer, zowel privé als zakelijk."

Die vooruitstrevende manier van denken is de reden dat Van den Brug al een groot aantal jaren meedraait in de top 5 van Nederlandse autodealers, denkt Ype Boelens, manager Seat/Škoda. "Ik ben er vooral trots op dat er bij Van den Brug plaats is voor eigen initiatieven vanuit werknemers. Die drang om te verbeteren zit nou eenmaal in het Van den Brug-DNA. Dat motiveert mij altijd weer dat éne extra stapje te doen voor mijn relaties. Als werknemer voel ik mij een zelfstandig ondernemer binnen Van den Brug. We zijn een sociaal bedrijf zonder dat we onze commerciële inslag verloochenen. We zijn eerlijk, betrouwbaar en betrokken."

Fouten maken mag

Juist die drie karaktereigenschappen zijn de kracht van Van den Brug, merkt Arjan van Nieuwenhoven, directeur aftersales. "Veel van onze collega's werken al jaren bij ons en kennen de klanten bij naam. Dat versterkt de drive om het beter te doen voor de klant en op zoek te gaan naar individuele oplossingen. Ook hierin proef je dat we graag dat stapje extra zetten om het iedere dag nog beter te doen." Tegelijkertijd merkt Arjan dat er op de werkvloer ook ruimte is om fouten te maken. "Gun jezelf de fout, zeggen we tegen collega’s. Je eerste verlies is je eerste winst. Door bewust korte metten te maken met de welbekende \'afrekencultuur’ lopen we voorop in onze branche."

Ondanks die koploperspositie blijft het hard werken, benadrukt eigenaar Hans. "De autobranche is de afgelopen tijd sterk veranderd. De komst van de elektrische auto heeft deze verandering in een stroomversnelling gebracht. We zien dat steeds meer collega-bedrijven hun showrooms verkleinen of de diensten centraliseren. Eigenwijs als we zijn, kiezen wij voor meerdere vestigingen verdeeld over de provincie om dicht bij onze klanten te zitten. We willen ook de komende honderd jaar een bekend gezicht blijven."

Vliegende auto’s in 2123

Sleutelend in z'n garage had grondlegger Johannes van den Brug in 1923 vast en zeker niet kunnen vermoeden dat zijn eenmansbedrijf in een eeuw tijd zou uitgroeien tot toonaangevende dealer met 280 mensen in dienst. Evenmin kan kleinzoon Hans als derde generatie voorspellen hoe het familiebedrijf er over nog eens honderd jaar uit zal zien. "Wellicht zijn we dan verhuisd naar het Drachtster vliegveld waar we vliegende auto's verkopen", lacht hij. "Pake Johannes had vast ook niet kunnen bedenken dat we auto’s kunnen opladen met een stekker in het stopcontact. Dus wie weet wat we over honderd jaar hebben uitgevonden!"