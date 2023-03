Sneeuw: mooie foto's en hoofdwegen redelijk begaanbaar

za 11 maart 2023 08.54 uur

BURGUM - De sneeuw leverde zaterdagochtend prachtige beelden op in Friesland. De temperatuur was in de ochtend nog onder het vriespunt en de sneeuw die vrijdagavond was gevallen, lag nog mooi op zijn plek. De zon zorgde er ook voor dat het kwik langzaam ging stijgen.

Terwijl de wegen vrijdagavond - vooral boven de lijn Leeuwarden en Burgum - slecht begaanbaar waren, is dat zaterdag anders. De hoofdwegen zijn op de meeste plekken goed gestrooid. Uiteraard ligt er nog wel genoeg sneeuw in de woonwijken en op andere kleinere wegen.

Vrijdagavond waren het soms 'Siberische toestanden' op de wegen in het noorden. De sneeuw bleef vallen en het was daardoor glad.

Er waren veel glijpartijen van automobilisten. Gelukkig liep het meestal goed af, zonder gewonden. De glijpartijen waren vooral op kruisingen of bij rotondes waar bestuurders moesten sturen of remmen.

Bij Metslawier reed een automobilist tegen een lantaarnpaal bij de rotonde. Boven Dokkum eindigde een bestuurder in de sloot op de weg naar Hantum. Op de ovonde bij Hurdegaryp botsten ook twee auto's op elkaar.

Dankzij de snelle inzet van een boer kon een vrouw gered worden die met haar auto op de kop in de sloot was beland in het Bûtefjild boven Feanwâlden.

Heb je mooie foto's gemaakt? Plaats ze bij de Wâldkykjes! Er zijn al vele geplaatst door lezers. Bekijk ze hier!