FNV-verkiezingsdebat gaat niet door, alleen SP en PvdA komen

vr 10 maart 2023 15.19 uur

BURGUM - Het FNV-verkiezingsdebat in Glinstra State in Burgum gaat zaterdag a.s. niet door. De verkiezingsdebat is omgezet naar een bijeenkomst die 's middags zal plaatsvinden.

Alleen de politieke partijen SP en PvdA zullen daarbij aanwezig zijn.

Nadat WâldNet op 1 maart bekendmaakte dat de FNV de partijen PVV en FvD uitsloot voor het debat, ontstond er tumult in heel het land. Vrijwel alle anderen politieke partijen bedankten uiteindelijk om mee te doen aan het debat in Burgum.

De FNV zal nu 's middags een documentaire tonen waarna de aanwezigen daarover in gesprek gaan. Er is geen sprake meer van een debat omdat vrijwel geen enkele politieke partij meer wilde komen.