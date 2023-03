Brandweer blust uitslaande schuurbrand

vr 10 maart 2023 14.15 uur

OPENDE - De brandweer heeft vrijdag een uitslaande schuurbrand geblust in Opende. In een opslagschuur op camping De Watermolen aan de Openderweg was brand ontstaan door vermoedelijk een houtkachel.

De brandweer werd rond 13.20 uur opgeroepen. Er kwam veel rook vrij en aan de achterzijde was de brand kort uitslaand. Vermoedelijk is de kachel te warm geworden en is het isolatiemateriaal gaan branden. Dit is doorgeslagen naar het dak.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het gebouw heeft veel schade opgelopen. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen en zal de eigenaar ondersteunen met de afhandeling.

