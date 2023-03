Praktijklokaal geopend op VO Surhuisterveen

vr 10 maart 2023 12.05 uur

SURHUISTERVEEN - Op woensdag 8 maart vond de officiële opening van het nieuwe praktijklokaal van het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) op VO Surhuisterveen plaats.

In het nieuwe praktijklokaal krijgen de leerlingen van klas 3D&P en 4D&P wekelijks hun praktijklessen. Bij het vak D&P is het organiseren van activiteiten en leren presenteren de rode draad door de afdeling.

De vorm van het onderwijs is projectmatig en bijna altijd in samenwerking met een instantie of bedrijf uit de omgeving van Surhuisterveen. Het was dus niet verwonderlijk dat de organisatie én uitvoering van de officiële opening geheel in handen was van de leerlingen zelf.

Naomi Mast en Stijn Smeding (beide klas 4 D&P) waren gastvrouw en gastheer en hebben de aanwezige gasten in de kantine welkom geheten. Bonne Helfrich, badmeester van zwembad De Wettervlecke, knipte later die middag het lintje door waarmee het lokaal symbolisch werd geopend. De heer Helfrich is vanaf dag één bij de afdeling D&P betrokken en is een voorbeeld voor hoe betekenisvol en levensecht onderwijs door school en omgeving kan worden vormgegeven.

Een feestelijke en geslaagde middag met een grote opkomst van ouders, leerlingen, buitenschoolse relaties en medewerkers van Singelland.