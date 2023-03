Drank en drugs: verdachten komen niet naar de rechtbank

do 09 maart 2023 18.15 uur

LEEUWARDEN - Slechts één van de vijf verdachten uit de WâldNet-regio die zich donderdag voor de politierechter moesten verantwoorden omdat ze onder invloed van drank of drugs achter het stuur hadden gezeten, kwam naar de zitting. De overige vier werden bij verstek veroordeeld.

Materiële schade

De enige verdachte die wel naar de rechtbank kwam, een 36-jarige inwoner van Opeinde, had op 19 september 2019 in Garyp een fietser aangereden. Het bleef bij materiële schade – een verbogen voorwiel, wat de Opeinder inmiddels had vergoed – maar het had zomaar anders kunnen aflopen, waarschuwde de officier van justitie.

"Niet doelbewust achter het stuur gestapt"

Bij de bloedtest kwam aan het licht dat de bestuurder speed en thc (cannabis) had gebruikt. Dat was van twee dagen eerder zei de verdachte. "Ik ben niet doelbewust onder invloed achter het stuur gestapt". De man zat indertijd in "een slechte periode", inmiddels heeft hij zijn leven goed op de rit, zei hij zelf.

"Wanneer is het kwartje gevallen"

Hij is vaker veroordeeld voor rijden onder invloed en moest volgens de officier wel weten wat de consequenties zouden kunnen zijn. "Wanneer is het kwartje gevallen?", vroeg de officier. Zij eiste een werkstraf van 70 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 9 maanden. De rechter maakte er 50 uur werken van – de rechter werkt met andere richtlijnen dan de officier van justitie – plus de voorwaardelijke rijontzegging van 9 maanden.

Sneller rijden na stopteken

Een 47-jarige Dokkumer reed op 20 september 2021 om twintig over 2 's nachts door Leeuwarden met teveel drank op. De man ging sneller rijden toen hij een stopteken van de politie kreeg. Hij blies 580 ug/l, meer dan vier keer teveel. Het rijbewijs werd ingevorderd.

Sollicitatiegesprek

Vier dagen later zag de politie de Dokkumer weer in Leeuwarden rijden. Ditmaal om 10 voor 9 's ochtends. "Hij wist dat hij niet mocht rijden", stelde de rechter. De Dokkumer had verklaard dat hij naar een sollicitatiegesprek moest. Hij kreeg drie weken cel, hij verscheen niet op de zitting.

Niet veel drugs gebruikt

Datzelfde gold voor een 36-jarige Drachtster. Hij was op 18 september 2021 betrapt op rijden onder invloed van drugs. In het bloed van de man werd THC en cocaïne aangetroffen. De politie zag hem in een bedrijfsauto door Drachten rijden. Toen de agenten dichterbij kwamen schoot de bestuurder een parkeervak in, wat hij vervolgens weer verliet toen de politiewagen hem gepasseerd had. De man verklaarde dat hij niet veel drugs had gebruikt.

Veroordeling levert eerste strafpunt op

Gelet op de gemeten waarden in het bloed vond de rechter die verklaring "ongeloofwaardig". De Drachtster werd veroordeeld tot een werkstraf van zes maanden plus zes maanden voorwaardelijk. De veroordeling leverde hem ook nog een eerste strafpunt op.

Onder invloed van speed en THC

Een 38-jarige Drachtster kwam ook niet naar de zitting, zijn advocate was er wel. De man had op 19 september 2021 gereden terwijl hij onder invloed was van speed en THC. Hij is in het verleden meerdere keren aangehouden voor rijden onder invloed. Volgens zijn advocate is hij al jaren drugsverslaafd. Hij krijgt momenteel hulp van allerlei instanties en hij zou langzaamaan bij de wal op klauteren.

Auto verbeurd verklaard

Zelf had hij verklaard dat hij had geblowd. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. De auto waar hij in reed werd verbeurd verklaard. De laatste verdachte die donderdag zijn gezicht niet liet zien was een 43-jarige inwoner van Drachten. Hij was ook op 19 september 2021 tegen de lamp gelopen.

Vriendin op buddyseat

Hij zat op een bromfiets terwijl hij onder invloed was van speed en THC. Hij negeerde het stopteken van de politie en ging er vandoor, met zijn vriendin achterop de buddyseat. De Drachtster, die ook een advocaat had, is meermaals veroordeeld voor rijden onder invloed. Dat er amfetamine (speed) in zijn bloed zat, kwam volgens hem doordat hij ritalin gebruikte.

Ritalin geeft geen positieve uitslag voor speed

Dat argument was ook al door andere verdachten gebruikt. Ten onrechte, volgens de officier van justitie. Ritalin geeft geen positieve uitslag voor amfetamine, wist de officier. "Dan test je niet positief op speed". De Drachtster werd veroordeeld tot een geldboete van 500 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. De bromfiets krijgt hij niet terug.