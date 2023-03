Energiemarkt in Surhuisterveen voor duurzame oplossingen en advies

do 09 maart 2023 16.03 uur

SURHUISTERVEEN - Op zaterdag 18 maart wordt er van 10.00 uur tot 16 uur een energiemarkt georganiseerd in De Lantearne in Surhuisterveen. De toegang is gratis.

De gemeente Achtkarspelen heeft de handen ineengeslagen met Plaatselijk Belang Surhuisterveen om het evenement te organiseren dat helemaal in het teken staat van energiezuinigheid en duurzaamheid. Wethouder duurzaamheid, Lea van der Tuin-Kuipers, zal de officiële opening verrichten.

Op de energiemarkt kunt u terecht bij tal van bedrijven die u helpen om uw woning energiezuiniger te maken. Van isolatie tot zonnepanelen en van infrarood tot warmtepompen, u vindt het er allemaal. Als gemeente zijn we ook aanwezig met een stand en we nemen een energiecoach mee om u persoonlijk advies te geven. Daarnaast is de Rabobank aanwezig voor financiële oplossingen en het Fixteam Surhuisterveen staat paraat om mensen te helpen met energiezuinige aanpassingen in de woning.

Maar u kunt ook een kijkje nemen bij een auto die op waterstof rijdt. U kunt zelfs een ritje maken in de auto als bijrijder. Bovendien zet de auto graag een kopje koffie voor u. Naast de waterstofauto is ook de tot talentenwerkplaats omgebouwde SRV-bus aanwezig. Hier leren en ontdekken kinderen alles over techniek en wetenschap.

Er zijn ook allerlei duurzame initiatieven en activiteiten op de markt. Denk bijvoorbeeld aan het repaircafé, waar u kapotte apparaten kunt laten maken. Ook zijn er elektrische auto's en scooters die u kunt bekijken. En dan is er ook nog de Verspillingsmarkt die voedselverspilling onder de aandacht brengt en onder andere rode bietensoep verkoopt waarvan de opbrengst naar Oekraïne gaat.