Brandweer blust in brand gestoken auto

do 09 maart 2023 08.05 uur

OPENDE - De brandweer van Surhuisterveen heeft woensdagavond een in brand gestoken auto geblust in Opende. Het voertuig stond bij een ingang van een bosperceel aan de Postdijk.

De brandweer werd om 22.38 uur opgeroepen. Bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. Volgens een omwonende is de auto in brand gezet en is er een persoon weggerend.

De politie zal de brandstichting onderzoeken. Mogelijk is het voertuig eerder gestolen bij een inbraak in de gemeente Westerkwartier. Bij deze inbraak zou ook gereedschap zijn buitgemaakt.

